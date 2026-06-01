„Odstraníme všechny loutky,“ řekl Magyar. Vláda plánuje odvolání prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar po setkání s prezidentem Tamásem Sulyokem prohlásil, že vláda okamžitě zahájí právní kroky nezbytné k výměně prezidenta. Vládní strana Tisza disponuje v parlamentu ústavní většinou. Magyar označuje Sulyoka, který je ve funkci od roku 2024, za loutku předchozího premiéra Viktora Orbána.
„Budeme jednat, abychom odstranili všechny loutky,“ řekl Magyar podle agentury Reuters. Odhadl, že potrvá asi měsíc, než se podaří přijmout potřebné změny legislativy.
Magyar podle agentury APA odmítl upřesnit, zda v Maďarsku zůstane stávající volba hlavy státu parlamentem, anebo se země dočká přímých voleb prezidenta.
Magyar dal dříve prezidentovi a dalším vysoce postaveným činitelům spjatým s Orbánovou érou lhůtu do nedělní půlnoci na odstoupení. Sulyok ještě před vypršením ultimáta zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava.
Magyar po schůzce s prezidentem podle serveru 24.hu před novináři zopakoval, že Sulyok nemůže zůstat ve funkci hlavy státu, protože vždy mlčel i ve chvílích, kdy se měl postavit Orbánově vládě, například při omezování svobody shromažďování, potlačování opozice či zneužívání tajné služby proti straně Tisza.
„Tamás Sulyok se nikdy nepostavil za napadané, ani na obranu právního státu. I na Den dětí obhajuje pouze svůj měsíční plat 6,3 milionu (asi 430 tisíc Kč),“ poznamenal Magyar.
Tisza vyhrála dubnové parlamentní volby a ukončila tak 16letou vládu premiéra Orbána. Magyar, jehož strana získala ústavní většinu, po svém vítězství lidem slíbil změnu režimu.
Mnozí si nejprve mysleli, že jde o zemětřesení, výbuch nebo pád letadla. Obyvatele severovýchodu Spojených států ale o víkendu vyděsilo něco mnohem neobvyklejšího. Oblohou se prohnal jasný ohnivý bolid, který se ve vysoké rychlosti rozpadl nad zemí a uvolnil energii srovnatelnou se stovkami tun TNT. Co přesně se nad USA odehrálo a proč se otřásaly domy?
Budoucnost je tady. Jakub Menšík je ve dvaceti letech čtvrtfinalistou grandslamu, něco podobného před ním v české tenisové historii dokázal jen Ivan Lendl. Supertalent z Prostějova zvládl v Paříži druhou pětisetovou bitvu a odklidil z cesty další výraznou překážku.
Nejméně osm lidí, včetně tří dětí, utrpělo zranění při útocích ruských dronů v Černihivské oblasti, informovali ukrajinští záchranáři. Dalších šest zraněných si podle záchranářů vyžádal nálet ruských dronů na Oděsu. Devět lidí bylo zraněno při ruských útocích na Charkov a okolí, oznámil šéf správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Moskva informovala o likvidaci útočících ukrajinských dronů.
Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci reVize Česka v pondělí řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by ČR byla blíže rozhodování v EU. Úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii, dodal.