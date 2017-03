Odstranění Asada už není prioritou USA v Sýrii, řekla americká zástupkyně v OSN

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Naší prioritou už není sedět a soustředit se na vyhnání Asada. Naší prioritou je reálně se podívat na to, jak dát věci do pohybu, řekla v sídle OSN Nikki Haleyová.

New York - Spojené státy už nepovažují odstranění syrského prezidenta Bašára Asada za pilíř své politiky v této zemi, jak to bylo za předešlé americké vlády. V newyorském sídle OSN to řekla stálá americká zástupkyně v OSN Nikki Haleyová. "Nemůžeme se nutně soustřeďovat na Asada způsobem, jakým to dělala minulá vláda," řekla americká diplomatka.

Americká diplomacie a Pentagon za vlády prezidenta Baracka Obamy aktivně podporovaly umírněnou syrskou opozici, která odstranění Asada od moci označovala za podmínku urovnání. Rusko a Írán naopak Asadově armádě poskytovaly a poskytují i dnes vojenskou podporu. Moskva trvá na tom, že o osudu prezidenta může rozhodnout jen syrský lid.

"Když pohlédnete na situaci, musíte změnit priority. Naší prioritou už není sedět a soustředit se na vyhnání Asada. Naší prioritou je reálně se podívat na to, jak dát věci do pohybu a s kým spolupracovat tak, aby syrský lid skutečně pocítil změnu," řekla Haleyová novinářům.

Sám Asad po Trumpově vítězství v prezidentských volbách prohlásil, že nový šéf Bílého domu bude spojencem syrské vlády, pokud splní své předvolební sliby. Na předním místě mezi nimi byl nekompromisní boj s terorismem až do "vyhlazení" Islámského státu. V únoru syrský prezident řekl, že Trumpův důraz na boj proti teroristům je slibný, zatím je ale předčasné cokoli očekávat.

Halyeová prohlásila, že Washington se nyní soustředí na politické řešení konfliktu. Spojené státy jsou podle ní připraveny spolupracovat při hledání dlouhodobého řešení s ostatními zainteresovanými zeměmi včetně Turecka. Chtějí rovněž čelit vlivu Íránu.

Člen delegace syrské opozice na ženevských jednáních dnes obvinil Bílý dům a ministerstvo zahraničí USA, že ohledně Sýrie vysílají protikladné signály. Měly by se soustředit na skutečné vedení a nikoli jen na boj s Islámským státem, měly by vyvíjet tlak na Rusko a syrskou opozici považovat za spolehlivého spojence, řekl v Ženevě Farah Atassí. Na programu ženevských jednání je příští forma syrské vlády, ústava, volby a boj proti terorismu.

