Odstoupí? Nejde jen o Merze, ale o existenci CDU. Německá média popsala katastrofu

Německý kancléř Friedrich Merz má před sebou ožehavé dny a stále není jasné, zda se po volebních debaklech své strany dokáže udržet ve funkci. V komentářích k výsledkům hlasování v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku to v pondělí píší německá média.
Řada jich ocenila jako chytrý tah, že vystoupil krátce po zveřejnění prognóz, kdy ještě nebyl známý rozsah škod. Kancléřova Křesťanskodemokratická unie (CDU) nakonec výrazně prohrála boj o berlínskou radnici a v Meklenbursku-Předním Pomořansku se ani nedostala do sněmu.
"Kancléř má před sebou ožehavé dny," napsal časopis Der Spiegel. Podle něj je členům jeho strany jasné, že už dlouho nejde jen o Merze, ale o samotnou existenci CDU. "Nadcházející dny ukáží, zda se po zákulisním šuškání někdo odváží kancléře svrhnout," napsal časopis v komentáři.
Ocenil nedělní Merzovo vystoupení, ve kterém krátce po zveřejnění prognóz řekl, že hodlá zůstat kancléřem a dál pracovat na reformách. "Viděli jsme muže, který ví, co chce. Muže, který rozpoznal vážnost situace, ve které se nachází. A nechce se vzdát," dodal Der Spiegel.
List Süddeutsche Zeitung píše o výsledku CDU v Berlíně jako o porážce a o výsledku v Meklenbursku-Předním Pomořansku jako o katastrofě. V hlavním městě skončila konzervativní CDU pod vedením Stefana Everse na druhém místě s 18,8 procenta za vítěznou radikálně levicovou stranou Levice s 25,7 procenta hlasů.
V Meklenbursku-Předním Pomořansku nepřekonala CDU pětiprocentní hranici a do sněmu se nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 1949 ještě nestalo. "CDU už je jen vlastním stínem," napsaly Süddeutsche Zeitung.
Podle listu Die Zeit je "historická porážka CDU účtem za reformní kurz". "Problémy jsou ale reálné. A obrat by důvěryhodnost CDU definitivně zničil," uvedl list. Podle něj je tak správné, že Merz vystoupil a zdůraznil, že v započatých reformách hodlá pokračovat.
Podle bulvárního deníku Bild Merz svým večerním vystoupením v zárodku zastavil debatu o své budoucnosti ve funkci. Na jak dlouho se mu to podařilo, ale není jasné.
Kromě Merzovy budoucnosti přitom podle Bildu nyní vytanula ještě důležitější otázka: Jak chtějí středové strany po vítězství Alternativy pro Německo (AfD) v Meklenbursku-Předním Pomořansku a Levice v Berlíně zabránit tomu, aby posilovaly strany na politických okrajích.
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