Odsouzenou ruskou agentku Butinovou propustili v USA z vězení, bude deportována

Ruska Marija Butinová, která si v americkém vězení odpykávala trest za to, že se jako agentka cizí mocnosti snažila proniknout do vlivné americké Národní asociace držitelů zbraní, byla propuštěna z káznice. Při odchodu z vězení ji podle agentury AP zadržel Úřad pro imigraci a cla, který Rusku nyní podle očekávání ihned deportuje ze země.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov propuštění Butinové přivítal. Úřad pro imigraci a cla (ICE) k případu Butinové neuvedl žádné podrobnosti, sdělil pouze, že ji zadržel po propuštění z věznice ve floridské metropoli Tallahassee.

Butinová byla v dubnu v USA odsouzena k 18 měsícům vězení poté, co přiznala, že se jako agentka cizí mocnosti snažila proniknout do NRA a že měla předávat do Moskvy informace o vlivných Američanech. Podle jejích obhájců měl být prostředníkem vlivný ruský politik a bývalý poslanec Alexandr Toršin, nynější viceguvernér ruské centrální banky.

Butinová přiznala spolupráci s Toršinem, nicméně popřela, že ji kontroloval nebo že je sám součástí špionážní sítě. Posílala mu prý zprávy o své práci, avšak nevěděla, kde tyto informace skončí.

Rusko obvinění z toho, že pro něj Butinová skrytě pracovala, odmítlo a prezident Vladimir Putin případ hodnotil jako nehoráznost, protože podle něj není jasné, co žena spáchala a zač byla odsouzena. V pátek Kreml oznámil, že Putin se neplánuje setkat s Butinovou po jejím návratu do vlasti.