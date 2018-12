Odpůrci Mayové z řad konzervativců chtějí hlasovat o nedůvěře. Hlasy mají, píší média

Kvůli událostem kolem brexitu se v Británii objevují spekulace, že odpůrcům Evropské unie v řadách britské Konzervativní strany se podařilo sehnat dostatečnou podporu pro hlasování o vyslovení nedůvěry premiérce Therese Mayové jako vůdkyni strany.

Televize SkyNews v úterý informovala, že někteří euroskeptičtí poslanci v řadách Konzervativní strany jsou přesvědčení, že se podařilo shromáždit 48 žádostí potřebných k tomu, aby se uskutečnilo hlasování ohledně vyjádření nedůvěry Mayové. Tento proces má na starosti předseda konzervativního výboru Graham Brady.

"Přátele Grahama Bradyho tvrdí, že se mu ještě nesešlo 48 žádostí," uvedl nicméně list The Sun.

Pokud by taková nedůvěra byla vyslovena, musela by Mayová skončit i ve funkci předsedkyně vlády. Aby byla Mayová svržena, muselo by proti ní hlasovat 158 ze 315 konzervativních poslanců, připomíná agentura Reuters.

Mayová se k otázce své pozice ve straně v úterý nechtěla vyjadřovat. Celý den se snažila získat pomoc s brexitem u svých evropských partnerů poté, co v pondělí kvůli vidině fiaska v britském parlamentu odložila hlasování Dolní sněmovny o dohodě upravující odchod Británie z EU.