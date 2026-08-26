Rázná odpověď na ruskou hrozbu. Severská země se pochlubila neviditelným zabijákem

Drony jako základ vojenského letectva? Tuto budoucnost odhalili ve Švédsku. Společnost Saab představila dron A3-001. Je velký jako stíhačka Gripen, má létat nadzvukovou rychlostí, nést vlastní výzbroj a operovat i v silně chráněném vzdušném prostoru. Výrobce počítá s vysokou mírou autonomie, technologiemi stealth a úzkou spoluprací se stíhačkami Gripen E.
Zatímco ještě před několika lety Švédsko vyvíjelo své letectvo především pro obranu vlastního území a neutrality, rostoucí ruská hrozba v oblasti Baltu a Severního moře staví dnes Stockholm před novou realitu. Švédsko potřebuje techniku schopnou prorazit nejmodernější ruské protiletadlové systémy.
Právě proto Saab představil maketu A3-001 na výstavě švédských ozbrojených sil. Přestože firma zatím zveřejnila jen minimum technických podrobností, vystavený model odpovídá skutečným rozměrům vyvíjeného stroje a velikostí se přibližuje nejnovější verzi stíhačky JAS 39 Gripen E.
Stroj využívá bezocasou konstrukci, ve které trup plynule přechází do křídel. Složená delta křídla, výrazně tvarované hrany trupu, boční vstupy vzduchu a zubaté výstupní trysky motoru mají maximálně omezit radarovou i tepelnou stopu. Výzbroj ponese dron výhradně uvnitř trupu, aby zavěšené rakety nebo pumy nenarušovaly jeho vlastnosti stealth.
Stroj nemá létat pouze samostatně. Saab počítá s tím, že bude úzce spolupracovat s pilotovanými Gripeny a letouny včasné výstrahy GlobalEye, které díky výkonným radarům sledují rozsáhlé oblasti a předávají informace dalším jednotkám. A3 tak může proniknout do nebezpečné oblasti před pilotovanými letouny, vyhledávat cíle nebo nést přesně naváděnou munici a rakety vzduch-vzduch.
Švédsko s deseti miliony obyvatel nemůže závodit s Ruskem v počtu stíhaček ani pilotů. Autonomní drony jako A3-001 představují způsob, jak násobit sílu – jeden pilot v Gripenu E může v boji ovládat celou rojovou formaci dronů a čelit tak skokové ruské přesile s minimálním riskováním švédských životů.
Význam projektu ale přesahuje samotné technické parametry. Švédsko si dlouhodobě zakládá na tom, že chce zachovat vlastní schopnost vyvíjet a vyrábět moderní vojenskou techniku. Ještě jako neutrální stát proto výrazně podporovalo domácí obranný průmysl a zároveň hledalo zahraniční zákazníky, kteří pomáhali financovat další vývoj.
Ani vstup Švédska do NATO v roce 2024 tento přístup zásadně nezměnil. Stockholm dál považuje domácí letecký průmysl za strategicky důležitý. Země už zároveň řeší, co v budoucnu nahradí stíhačky Gripen, a nechce technologicky zaostat za zahraniční konkurencí. Spojené státy například rozvíjejí program autonomních bojových letounů CCA, zatímco Velká Británie, Itálie a Japonsko pracují na stíhačce šesté generace v rámci programu GCAP.
Do vývoje zároveň vstupuje rostoucí tlak na rychlost. Velké vojenské mocnosti dnes hledají způsoby, jak nové systémy dostat z návrhu do vzduchu podstatně rychleji než v minulosti. Saab proto plánuje velmi krátké vývojové cykly a jednotlivé technologie chce postupně ověřovat na několika prototypech.
Dron A3 má v budoucnu převzít především mise, při kterých by nasazení pilotovaného letounu představovalo neúnosné riziko. Patřit mezi ně má potlačování protivzdušné obrany protivníka, elektronický boj nebo útoky na hluboce zakopané pozemní cíle. Saab tak směřuje k éře, kdy drony budou plnohodnotně bojovat bok po boku s lidskými piloty.
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