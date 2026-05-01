Odplatu! Austrálci lynčovali podezřelého z vraždy malé dívky, policie bránila nemocnici

Vražda pětileté domorodé dívky v centrální části Austrálie vyvolala rozsáhlé a násilné protesty místní komunity, která se dožaduje odplaty. Stovky Aboriginců, respektive Austrálců, jak se domorodí Australané označují, se v pátek střetly s policisty a záchranáři, když se dav pokoušel vtrhnout do nemocnice k podezřelému, kterého předtím místní zbili do bezvědomí.
Policie, političtí představitelé regionu, australský premiér Anthony Albanese i rodina dívky vyzývají ke klidu.
Případ se stal v Severním teritoriu v domorodém táboře u města Alice Springs, které leží ve střední části Austrálie. Dívka, kterou její rodina nazývá Kumanjayi Little Baby, byla pohřešována od sobotního pozdního večer, kdy šla spát. Její tělo se po velkém pátrání našlo ve čtvrtek v buši.
Za podezřelého policie označila 47letého Jeffersona Lewise, který byl v minulosti odsouzen za fyzické napadení a nedávno opustil věznici. Lewis se podle Reuters ve čtvrtek sám vydal jednomu domorodému táboru, kde se obyvatelé rozhodli sami si vymoci spravedlnost. Muž, kterého místní zbili do bezvědomí, skončil v nemocnici, ale jeho zranění nebyla vážná, takže ho policie letecky dopravila do vazby v severoaustralském Darwinu, který je metropolí Severního teritoria.
Mezitím se ale domorodci shromáždili u nemocnice v Alice Springs, kde lékaři Lewise ošetřovali. Na záběrech odvysílaných televizí ABC nebo BBC volá dav po odplatě. To podle Reuters v domorodém podání znamená fyzické potrestání.
Lidé, kteří se snažili do nemocnice proniknout, útočili na policisty i zdravotníky, zapalovali ohně a poničili několik policejních a hasičských vozů a také sanitek. Policie k rozehnání davu použila slzný plyn.
Místní úřady se s pomocí rodiny snaží situaci uklidnit a do oblasti míří z Darwinu policejní posily. V místě úřady zakázaly prodej alkoholu. Australské úřady uvádějí, že domorodí obyvatelé, pokud pijí alkohol, jsou často náchylní konzumovat ho v nebezpečném či rizikovém množství.
Rodina dívky vyzvala veřejnost, aby potrestání přenechala soudům. "My si vyhraďme čas na truchlení," prohlásil Robin Granites, staršina místní komunity a mluvčí rodiny.
Albanese uvedl, že rozumí hněvu a rozčilení lidí, zároveň ale požádal komunitu, aby v této době držela při sobě.
Austrálie má 27 milionů obyvatel, z nichž podle Reuters 3,8 procenta tvoří domorodci. V Severním teritoriu jejich podíl činí zhruba 30 procent. Zemi obývají nejméně přes 50 tisíc let, jejich práva ale britská kolonizace přehlížela, což dodnes tvoří jednu z historických zátěží australské společnosti.
Od čekání k dominanci. Příběh slávistického návratu na špičku

Fotbalová Slavia se po dlouhém čekání právě před 30 lety vrátila na piedestal českého fotbalu, překonala krize a v posledních letech znovu patří mezi nejlepší týmy české ligy.
KVÍZ: Myslíte, že Bohdalku znáte? Některé otázky potrápí i skalní fanoušky, odpověď zná málokdo

Legendární herečka, nezaměnitelný hlas i život plný zvratů. Jiřina Bohdalová slaví 95 let – a její příběh skrývá víc než jen slavné role. Víte, čím si prošla v soukromí, jak začínala nebo proč ji sledovala StB? Otestujte se v kvízu, který ukáže, jak dobře znáte jednu z největších ikon českého filmu a televize.
ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně

Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.
ŽIVĚ Letadlová loď USS Gerald R. Ford opustí Blízký východ, vydá se zpět do USA

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. S odvoláním na americké představitele to napsal deník The Washington Post (WP). Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců.
Vzali mu ho, protože vypadal jako zbraň. Ruský režisér nesměl vzít sošku Oscara do letadla

Ruský režisér Pavel Talankin postrádá svou sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště Johna F. Kennedyho zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu.