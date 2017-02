Odolné bakterie hrozí. Naléhavě potřebujeme nová antibiotika, varuje Světová zdravotnická organizace

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí upozornila na kritické riziko, jež představují některé bakterie odolné i vůči těm nejnovějších antibiotikům. Vydala seznam 12 druhů bakterií, proti kterým je podle jejího názoru naléhavě nutné vyvinout antibiotika nová. "Rezistence vůči antibiotikům roste a my rychle vyčerpáváme naše léčebné možnosti. Pokud bychom to nechali jen na trhu, nová antibiotika, které nejnaléhavěji potřebujeme, nebudou včas vyvinuta," varovala Marie-Paule Kienyová z WHO.

Paříž - Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí vydala seznam 12 druhů bakterií, proti kterým je podle jejího názoru naléhavě nutné vyvinout nová antibiotika, vzhledem k riziku, které představuje jejich odolnost vůči nynějšímu způsobu léčení. Informovala o tom agentura AFP.

"Tento seznam byl sestaven ve snaze zaměřit a podpořit výzkum a vývoj nových antibiotik," upozornila WHO, podle níž je potřeba zabránit opětovnému vzniku a šíření nevyléčitelných infekčních nemocí.

Riziko je považováno za "kritické" u tří druhů bakterií: acinetobakterií, pseudomonas a enterobakterií (včetně kmenů E.coli). Ty jsou odolné i vůči těm nejnovějších antibiotikům a jsou příčinou většiny závažných infekcí vzniklých v nemocničním prostředí.

WHO řadí dalších šest druhů bakterií do vyšší priority kvůli potřebě vyvinout nové léky. Jde o stafylokok aureus, salmonelu a helicobacter pylori. Další tři skupiny jsou v kategorii "průměrné priority", jako jsou pneumokoky, které vedou k zápalu plic a meningitidě, haemophilus influenzae a bakterie Shigella, způsobující například úplavici.

Loni v září odhadl jeden britský vědecký průzkum, že odolné bakterie mohou "do roku 2050 zabíjet až deset milionů lidí ročně, stejně jako rakovina", připomněla AFP.

autor: ČTK