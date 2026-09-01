„Odnesl si naši pozici“. Írán podle Macinky uvedl, že výrok k Radiu Farda nebyl výhružný

Íránský velvyslanec, kterého si předvolalo české ministerstvo zahraničí v souvislosti s výhrůžkou adresovanou Radiu Farda sídlícímu v Praze, podle ministra Petra Macinky uvedl, že vyjádření nebylo míněno tak, jak zaznělo v médiích. Macinka to v úterý řekl novinářům na Slovensku, kde jednal s kolegy ze zemí visegrádské čtyřky a Japonska.
„My jsme mu sdělili, že to pro nás je absolutně nepřijatelné. Íránský velvyslanec nám sdělil, že to nebylo tak kategoricky míněno, jak je to v médiích prezentováno. Jsem rád, že nepotvrdil tu pozici, ale odnesl si pozici naši, tu vážnou výhradu, aby ji prezentoval doma v ústředí,“ uvedl Macinka.
Íránské ozbrojené síly podle informací z minulého týdne zařadily stanici Radio Farda společně s několika perskojazyčnými médii sídlícími v zahraničí na seznam svých vojenských cílů. Obviňují je ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Radio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), která sídlí v Praze.
Teherán perskojazyčná média sídlící v zahraničí dlouhodobě obviňuje ze spolupráce s Izraelem. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael zahájily 28. února, íránský režim dál zesílil kontrolu nad médii a šířením informací, přičemž na mnoho týdnů blokoval standardní připojení k internetu.
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