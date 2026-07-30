Odmítla odvysílat Trumpův projev, teď televizi ABC hrozí ztráta licence

Americká televizní síť ABC se ohradila proti hrozbě odebrání vysílacích licencí, což označila za nevídané zastrašování kvůli obsahu, který se nelíbí vládě prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Podle portálu Politico obvinila ABC předsedu americké Federální komise pro spoje (FCC) Brendana Carra z pokusu o cenzuru.
Mediální dům ABC, jehož vlastníkem je konglomerát The Walt Disney Company, kritizuje republikán Trump dlouhodobě a jeho zpravodajství považuje za lživé. Síti opakovaně pohrozil odebráním licencí. Naposledy tak učinil tento měsíc, kdy v živě vysílaném televizním projevu o bezpečnosti při volbách vyzval, aby sítě ABC a NBC přišly o své vysílací licence. Prohlásil, že obě sítě jsou podvodnické, neboť odmítly jeho projev přenášet v přímém přenosu.
Carr v reakci na Trumpovo vyjádření řekl, že rozhodnutí projev nevysílat se pravděpodobně stane součástí revize, zda si ABC udrží licence. Poznamenal také, že vysílací společnosti by měly obecně klíčové projevy prezidenta přenášet živě.
Už v dubnu Carr nařídil předčasný přezkum vysílacích licencí, ačkoli podle původního harmonogramu se s revizí nepočítalo dříve než v říjnu 2028. Agentura Reuters poznamenala, že FCC něco takového za více než 50 let neučinila. Rozhodnutí FCC již kritizovali političtí představitelé z řad demokratů, ale i někteří republikáni. Proti postupu komise se ohradili také někdejší činitelé FCC.
„Odveta vůči ABC je signálem každé mediální společnosti v zemi, aby se přizpůsobila názorům vlády na to, jak by mělo zpravodajství vypadat, nebo aby čelila následkům,“ uvedla nyní ABC. Poznamenala, že cílem FCC je dosáhnout toho, aby se mediální průmysl příliš bál odvetných opatření, než aby vytvářel svobodné zpravodajství.
FCC, tradičně nezávislá agentura zřízená Kongresem, vydává osmileté licence vysílacím stanicím. Její pravomoc se omezuje na rozhlasové a televizní vysílání a nevztahuje se na kabelové vysílání či streamovací platformy. Cenzuru jí zakazuje první dodatek ústavy z konce 18. století a zákon o komunikacích z roku 1934.
Carr obvinění z cenzury již dříve odmítl, zároveň ale podle Politico obhajuje své snahy zasáhnout proti těm televizním vysílatelům, jejich obsah označuje za politicky motivovaný.
Již v minulosti Carr zasahoval proti televizním moderátorům, kteří Trumpa kritizovali. Volal například po pozastavení pořadu komika Jimmyho Kimmela na ABC, který kritizoval prezidenta a republikány za reakci na vraždu konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. ABC pořad dočasně stáhla a Kimmel se s ním vrátil na obrazovky po šesti dnech.
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