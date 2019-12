Odložte telefony a mluvte s rodiči i prarodiči, radil mládeži papež František

Vypněte u stolu telefony, rodina by spolu měla hovořit, naléhal v neděli na mladé věřící shromážděné na Svatopetrském náměstí u příležitosti svátku svaté rodiny papež František. Za vzor jim v tom dával Ježíše, Marii a Josefa.

Papež připomněl také, že svatá rodina musela odejít do Egypta a vyzval k solidaritě s těmi rodinami, co musely opustit své domovy. Informoval o tom web italské televize Sky TG24.

S ohledem na svátek svaté rodiny by se měla "obnovit komunikace v rodině, komunikace mezi rodiči a dětmi, s prarodiči," řekl František. "Uzavřeme tento rok v míru a uprostřed rodiny, v hovoru jeden s druhým," vyzval papež shromážděné. Poukázal poté na to, že i Ježíš, Marie a Josef se spolu "modlili a pracovali" a vše spolu probírali.

"Kladu si otázku, zda ve vaší rodině spolu dokážete hovořit, anebo zda jste jako ty děti, co u jídelního stolu všechny chatují prostřednictvím mobilního telefonu. Vládne tam ticho jako na mši, ale nekomunikují spolu," dodal František.

Svatá rodina, která se z Nazaretu musela vydat do Egypta "vyvolává solidaritu ke všem rodinám na světě, které musely odejít do vyhnanství, vyvolává solidaritu s těmi, co museli opustit vlastní zemi kvůli útlaku, násilí či válce", řekl František.

Připomněl také oběti sobotního teroristického útoku v somálské metropoli Mogadišu, kde v důsledku exploze u bezpečnostního kontrolního stanoviště zemřelo nejméně 78 lidí a stovka dalších byla raněna.