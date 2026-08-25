Německo chystá velké zbrojení. Zásahy budou hluboko v území největšího nepřítele

V přepočtu přes 300 miliard korun plánuje Německo investovat v následujících letech do raket dlouhého dosahu. Mezi nimi budou figurovat jak levnější střely s plochou dráhou letu, tak slavné americké Tomahawky a hypersonické projektily. Cílem je odstrašit Rusko.
Nové schopnosti umožní v případě nouze zasáhnout ruská vojska stovky až tisíce kilometrů v jeho týlu. V hledáčku by se tak ocitly komunikační stanoviště, velitelská centra, letiště, železnice a logistické uzly.
Dokumenty německého ministerstva obrany označují střely s dalekým dosahem jako jednu z hlavních priorit. Informoval o tom sever POLITICO.
Plán má několik fází. Nejdříve budou pořízeny zbraně dalekého dosahu, které jsou již ve výrobě. Němci zvažují nákup ukrajinských střel s plochou dráhou letu FP-5 Flamingo, které nesou masivní 1150 kilogramovou hlavici, taktéž ukrajinskou střelu BARS anebo střelu Anthem, kterou vyvíjí americko-izraelský start-up Covenant. Cílem je získat levnější a masově vyráběné střely do roku 2027.
V další fázi se Německo bude snažit pořídit slavné americké střely BGM-109 Tomahawk, které se osvědčily americkým silám v každém konfliktu za posledních čtyřicet let.
Bidenova administrativa sice slíbila rozmístění amerických střel v Německu, ale po kritice Trumpovy administrativy ze strany kancléře Merze došlo ke zrušení tohoto závazku.
Situace se opět změnila na summitu NATO v Ankaře, kde Trump nakonec svolil k rozmístění těchto střel. Pokud nezmění názor, bude mít Německo na svém území Tomahawky s odpalovacími systémy Typhoon. Tyto střely mají dolet přesahující 1600 kilometrů.
Poslední fáze plánu pokrývá vývoj německo-britské střely delšího dosahu společně s hypersonickým projektilem. Cílem je, aby oba systémy byly schopny operačního nasazení nejpozději do roku 2035.
Oba systémy budou mít dosah přesahující 2 tisíce kilometrů, samotný vývoj obou zbraní spolkne závratných 220 miliard korun.
Bartůňková nedotáhla skvěle rozehrané semifinále, Nouza je ve finále deblu
Nikola Bartůňková nedotáhla na turnaji v Monterrey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. Dvacetiletá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou 6:1 a 3:0, nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 6:1, 4:6, 2:6.
„Úplně nový svět.“ Magická platová hranice padla, NHL teď vládne Nečasův parťák
Kanadský obránce Cale Makar, spoluhráč Martina Nečase z Colorada, podepsal v klubu z Denveru nový kontrakt. Jako první hokejista v historii NHL se dostal přes dvacetimilionový roční průměr.
KVÍZ: Na první pohled snadné, pak začnete pochybovat. Dáte český pravopis na plný počet?
Češtinu používáme každý den, přesto existují slova, u kterých dokáže pár vteřin přemýšlení napáchat víc škody než užitku. Píše se výjimka, nebo vyjímka? Standard, či standart? A vezmete si něco sebou, nebo s sebou? Vybrali jsme 22 pravopisných chytáků, na kterých se snadno nachytají i zkušení pisatelé. Zkuste získat plný počet bodů bez nápovědy.
Další úder na klíčové letiště. Putin přišel o nenahraditelný stroj
Ruské letectvo utrpělo na základně Engels další těžkou ránu. Při ukrajinském úderu byl zasažen strategický bombardér Tu-95MS, ze kterého Moskva odpaluje střely s plochou dráhou letu. Podle satelitních snímků má letoun odtržené křídlo. Pro Rusko jde o nenahraditelnou ztrátu: výroba legendárního stroje skončila v roce 1992 a počet provozuschopných kusů klesl z původní šedesátky na třicet sedm.
Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si část jejích zásob
Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to v sobotu americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social.