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Zahraničí

Německo chystá velké zbrojení. Zásahy budou hluboko v území největšího nepřítele

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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V přepočtu přes 300 miliard korun plánuje Německo investovat v následujících letech do raket dlouhého dosahu. Mezi nimi budou figurovat jak levnější střely s plochou dráhou letu, tak slavné americké Tomahawky a hypersonické projektily. Cílem je odstrašit Rusko.

Tomahawky v akci: Takto vypadá odpalování amerických střel, které děsí Kreml
Tomahawky v akci: Takto vypadá odpalování amerických střel. Ilustrační fotoFoto: Reuters
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Nové schopnosti umožní v případě nouze zasáhnout ruská vojska stovky až tisíce kilometrů v jeho týlu. V hledáčku by se tak ocitly komunikační stanoviště, velitelská centra, letiště, železnice a logistické uzly.

Dokumenty německého ministerstva obrany označují střely s dalekým dosahem jako jednu z hlavních priorit. Informoval o tom sever POLITICO.

Plán má několik fází. Nejdříve budou pořízeny zbraně dalekého dosahu, které jsou již ve výrobě. Němci zvažují nákup ukrajinských střel s plochou dráhou letu FP-5 Flamingo, které nesou masivní 1150 kilogramovou hlavici, taktéž ukrajinskou střelu BARS anebo střelu Anthem, kterou vyvíjí americko-izraelský start-up Covenant. Cílem je získat levnější a masově vyráběné střely do roku 2027.

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V další fázi se Německo bude snažit pořídit slavné americké střely BGM-109 Tomahawk, které se osvědčily americkým silám v každém konfliktu za posledních čtyřicet let.

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Bidenova administrativa sice slíbila rozmístění amerických střel v Německu, ale po kritice Trumpovy administrativy ze strany kancléře Merze došlo ke zrušení tohoto závazku.

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Situace se opět změnila na summitu NATO v Ankaře, kde Trump nakonec svolil k rozmístění těchto střel. Pokud nezmění názor, bude mít Německo na svém území Tomahawky s odpalovacími systémy Typhoon. Tyto střely mají dolet přesahující 1600 kilometrů.

Poslední fáze plánu pokrývá vývoj německo-britské střely delšího dosahu společně s hypersonickým projektilem. Cílem je, aby oba systémy byly schopny operačního nasazení nejpozději do roku 2035.

Oba systémy budou mít dosah přesahující 2 tisíce kilometrů, samotný vývoj obou zbraní spolkne závratných 220 miliard korun.

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Tu-95MS vypouští střelu s plochou dráhou letu Ch-101
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