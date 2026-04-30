Odepsal Trump Ukrajinu? Prezidentova zmatená slova vyvolávají dohady

Americký prezident Donald Trump opět vyvolal rozruch, když během středečního setkání s novináři označil Ukrajinu za „vojensky poraženou“. Údaj, kterým své tvrzení podpořil, však nesedí a vše nasvědčuje tomu, že si spletl válku na Ukrajině s konfliktem v Íránu.
K výroku šéfa Bílého domu došlo ve středu v Oválné pracovně po zhruba devadesátiminutovém hovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle Trumpa se hovor týkal jak Íránu, tak války na Ukrajině.
Trump uvedl, že mu Putin mimo jiné nabídl pomoc při řešení otázky íránského obohaceného uranu. Na to šéf Bílého domu podle svých slov reagoval, že by „mnohem raději viděl, aby se zapojil do ukončení války na Ukrajině“. Putin v telefonátu také údajně poukázal na nepřijatelnost případné americké pozemní operace v Íránu.
Největší pozornost však vzbudila Trumpova odpověď na otázku stanice CNN, která se ho ptala, který z konfliktů by mohl skončit dříve. „Myslím, že Ukrajina je vojensky poražená,“ řekl s odkazem na námořní ztráty: „Jejich námořnictvo – měli 159 lodí, teď je každá z nich pod vodou, což je docela dobré.“
Výrok o 159 lodích však neodpovídá realitě ukrajinské armády. Mnohem více to připomíná Trumpovy výroky z posledních týdnů, v nichž popisoval ztráty íránského námořnictva.
Server thedeepdive poznamenává, že Ukrajina nikdy nedisponovala flotilou takového rozsahu, přičemž Kyjev místo klasického námořnictva sází spíš na asymetrické operace. Jeho strategie v Černém moři se od začátku ruské invaze opírá hlavně o drony, raketové útoky a menší hlídková plavidla.
Naopak v souvislosti s Íránem Trump podle serveru The War Zone už dříve tvrdil, že bylo zničeno 159 jejich lodí, a upozorňoval, že Islámské revoluční gardy stále disponují velkým množstvím menších pravidel.
Putin chce příměří, Kyjev ho odmítá
Během rozhovoru s novináři se Trump také zeptal, zda „už to (Putin) oznámil“. Narážel tím na návrh krátkodobého příměří na Ukrajině během ruských oslav Dne vítězství 9. května, který ruský prezident během jejich hovoru inicioval.
Kyjev ale takovou myšlenku odmítá a místo toho vyzval k okamžitému přerušení bojů na delší dobu.
„Proč ne hned? Proč čekat do 8. května?“ napsal na síti X ministr zahraničí Andrij Sybiha. „Pokud Rusko skutečně chce mír, musí okamžitě zastavit palbu. Ukrajina je připravena podpořit úplné příměří a vyzývá Rusko, aby ho vyhlásilo ihned na 30 dní, nikoli jen ‚kvůli přehlídce‘,“ dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně uvedl, že pověřil své zástupce, aby kontaktovali americkou administrativu a vyjasnili si detaily ruského návrhu.
„Naším návrhem je dlouhodobé příměří, spolehlivá a garantovaná bezpečnost pro lidi a trvalý mír. Ukrajina je připravena na tom pracovat v jakémkoli důstojném a efektivním formátu,“ uvedl.
Podle analytiků umožňuje návrh omezeného příměří Moskvě vystupovat jako strana otevřená jednání, zatímco může současně tvrdit, že Kyjev o mír nestojí.
Bývalý ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk označil v rozhovoru pro stanici TVP World nabídku za taktický krok zaměřený především na Washington. „Nikdy, opravdu nikdy mu nevěřte. Putin lže, jako když tiskne,“ uvedl.
Rusko letos omezí velkolepou přehlídku
Letošní přehlídka ke Dni vítězství má být výrazně skromnější než v předchozích letech. Poprvé od roku 2007 se na Rudém náměstí neobjeví tanky, raketové systémy ani jiná těžká vojenská technika.
Kreml navíc dosud nezveřejnil ani seznam zahraničních hostů. Zatímco loni propagoval účast téměř třiceti světových lídrů, včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga nebo slovenského premiéra Roberta Fica, letos je situace výrazně odlišná.
Ruské ministerstvo obrany omezení zdůvodnilo „aktuální operační situací“. Analytici však upozorňují spíše na vysoké ztráty na bojišti a nedostatek techniky po více než čtyřech letech intenzivních bojů.
