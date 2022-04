Zabíjejí lidi jen tak. Uprchlíci popsali ruské "peklo" v Mariupolu

Nového rektora Vysoké školy ekonomické v Praze Petra Dvořáka mrzí to, že škola nyní přitáhla pozornost médií zvolením ekonomického experta hnutí Trikolora Miroslava Ševčíka do čela národohospodářské fakulty. Volbu fakultního senátu hodlá v souladu se zákonem respektovat. Zákon mu neumožňuje zvoleného děkana nejmenovat. Dvořák to v pátek řekl u příležitosti svého slavnostního uvedení do funkce nového rektora.

"Myslím si, že pro naši univerzitu to určitě není dobré, pokud se objevujeme v této souvislosti," uvedl Dvořák. Lidé by podle něj ale neměli Vysokou školu ekenomickou soudit bez hlubší znalosti situace. Jak řekl, není nic výjimečného, když na děkana kandiduje jen jeden člověk a hlasují pro něj všichni členové akademického senátu. Souvisí to zřejmě i s chutí a odvahou ucházet se o vedoucí funkci, míní.

Akademický senát zvolil Ševčíka novým děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické ve středu. Pro nynějšího proděkana pro studium a experta hnutí Trikolora hlasovalo všech devět jeho členů. Ševčík byl ve volbě jediným kandidátem. Národohospodářskou fakultu vedl už po dvě volební období v letech 2010 až 2018 a čelil několika studentským protestům.