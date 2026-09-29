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Zahraničí

Odchod z EU napáchal více škody, než přinesl užitku, tvrdí britský premiér

ČTK
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Odchod Británie z Evropské unie napáchal více škody než přinesl užitku, prohlásil v úterý britský premiér Andy Burnham ve svém prvním projevu v čele vládnoucí Labouristické strany na její výroční konferenci. V souvislosti s plánovaným summitem mezi Británií a EU podle médií přislíbil představit možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní sedmadvacítkou.

Britský premiér Andy Burnham.
Později v letošním roce se uskuteční summit mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, kde bude jedním z bodů programu otázka, jak co nejlépe spolupracovat v oblasti migrace,“ sdělil také britský premiér Andy Burnham (na snímku).Foto: REUTERS – Temilade Adelaja
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„Brexit napáchal více škody než přinesl užitku. Musíme pro Británii obnovit vyšší míru růstu a prosperity,“ pronesl ministerský předseda na stranické konferenci, přičemž použil termín označující odchod Británie z EU. Londýn vystoupil z bloku v roce 2020, tomuto kroku předcházelo referendum v zemi, které vyhlásil konzervativní premiér David Cameron.

„Británii nezajistíme jasnou cestu, kterou potřebujeme pro zbytek tohoto století, dokud nerozhodneme o dlouhodobém vztahu s trhem, který je pro nás stále tím největším,“ prohlásil v úterý Burnham podle agentury AFP.

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„Využiji příležitosti kolem nadcházejícího summitu a představím vám i celé zemi, jaké jsou podle mého názoru různé možnosti dlouhodobých vztahů Británie s našimi evropskými partnery,“ uvedl podle agentury Reuters.

„Později v letošním roce se uskuteční summit mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, kde bude jedním z bodů programu otázka, jak co nejlépe spolupracovat v oblasti migrace,“ řekl Burnham podle serveru The Guardian.

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„Kromě toho budeme pracovat na zajištění výhod pro naše britská odvětví, která brexit nejvíce poškodil,“ dodal Burnham, který se do čela labouristů i vlády postavil letos v červenci.

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