Česko za Babiše nebude proruské, ale lehce protiukrajinské, tvrdí ruský politolog

Ruský politolog a odborník na střední Evropu Vadim Truchačev zaujal česká média tím, že hned po volbách mluvil o tom, že česká muniční iniciativa je "bohužel" efektivní a že snad bude přehodnocena. V rozhovoru pro Aktuálně.cz teď mluví o tom, kdo je a není rusofob, zda jsou Rusové čechofobové nebo o tom, jestli zaútočí Rusko na Evropu či naopak. Mluví i o tom, co má společného Kyjev s Velehradem.
Zajímá Rusy, co se děje v Česku?

Rusové se o Česko moc nezajímají, obecně ani o střední Evropu. Asi 75 až 80 procent Rusů ani neukáže, kde se Česko nachází na mapě. Vědí jenom to, že je to někde v Evropě. Pro nás, velmi velkou zemi, je Česko jen malý kousek Evropy.

Ale částečný zájem existuje asi u deseti procent obyvatelstva. Když rusofob Petr Fiala utrpěl porážku a Andrej Babiš vyhrál volby, tak to u nás zájem vzbudilo. Je to pro nás výborný výsledek, Česko bylo poslední čtyři roky součástí protiruské "avantgardy".

"Byli to vrazi a sadisté." Rusko chystá obří tribunál pro ukrajinské "nacisty"

Ale byl to Babiš, za jehož vlády jsme vyhostili většinu ruských diplomatů…

To ano, ale udělal to pod tlakem Evropské unie, NATO a tehdejší opozice.

Když je podle vás Fiala rusofob, znamená to, že někteří ruští představitelé včetně (ruského ministra zahraničí Sergeje) Lavrova jsou čechofobové?

Já jsem se setkal s Fialou osobně, když ještě nebyl politikem, ale jen rektorem Masarykovy univerzity. Můj názor o tom, že je rusofobem, pochází ještě z té doby. Nejednou říkal, že Rusko je barbarský, asijský stát, který rozumí jen jazyku sily, a je ho nutné dostat na kolena. To je podle mě čistá rusofobie.

Ne všichni čeští a euroatlantičtí politici si to myslí, ale Fiala ano. Podle něj Rusko válčí s Českem. To ani prezident Pavel neříká, i když ten je proti ruským politikům.

Když slyšíme vyjádření ruských představitelů, kteří kritizují Česko, neznamená to, že jsou zase čechofobové?

Většina ruských politiků vůbec neví, co je česká politika. Česko je jedna z 30 malých evropských zemí. Čechofobie v Rusku vůbec neexistuje, protože většina Rusů o Česku skoro nic neví.

V části ruského průmyslu nastala katastrofa. Jak je na tom válečná ekonomika

Dominik Hašek je pro nás vzorem sportovního rusofoba, Jaromír Jágr rusofobem není. Pokud jde o fotbal, Pavel Nedvěd je euroatlantistou, ale nemůžu říkat, že je rusofobem. Hašek hrál v Rusku a dostával peníze z Ruska, ale teď mu Rusko vadí…

Vy jste v textu pro ruský web Izvestija psal o tom, že po volbách a se staronovým premiérem máme očekávat "změnu kurzu". Znamená to, že bude probíhat spolupráce?

Česko sice opouští protiruskou frontu, ale zůstane normálním členem Evropské unie a NATO. Ani proruské, ale lehce protiukrajinské.

Také jste psal, že Tomio Okamura přijede do Moskvy. Dokážete si to představit?

Jeho vztah k Rusku je lepší než v případě Roberta Fica nebo třeba Viktora Orbána (slovenského a maďarského premiéra), který s Ruskem rozhodně dobrý vztah nemá. Nevyloučil bych, že Okamura do Ruska přijede, ale Babiš a Petr Macinka (předseda Motoristů) nedorazí.

"Porážka strany války v Evropě." Rusové slaví volební výhru ANO a příklon k V4

Už před nějakou dobou jste se dostal do českých médií tím, že jste řekl, že muniční iniciativa je efektivní. Dost se teď mluví o tom, jestli skončí nebo ne…

Možná neskončí, ale peněz, které do muniční iniciativy jdou, bude méně. Možná bude pokračovat jinak, třeba v NATO, a prezident Petr Pavel to bude mít na starost vzhledem ke své předchozí funkci, býval šéfem vojenské komise NATO…

Nejnepříjemnější pro Rusko jsou dvě země: Kazachstán a Srbsko. Jsou to trochu odlišné případy, ale spojuje je jedna věc - obě země se sbližují s Evropskou unií. Srbsko nemůže proti EU nic namítat vzhledem ke své geografické poloze. Češi jsou advokátem (míněno při prosazování zájmů zemí západního Balkánu; pozn. ed.) před EU a NATO. A teď, když přišel Babiš, tak budou ještě větším advokátem, protože ani on, ani Macinka nebo Okamura nejsou příznivci nezávislosti Kosova.

Vadim Truchačev

  • Narozen v roce 1981

  • Ruský historik, politolog

  • Vystudoval historii jižních a západních Slovanů.

  • Specializuje se na země střední Evropy a mezietnické vztahy.

  • Žil rok a půl v Česku, mluví česky.

Kazachstán dělá politiku mnoha vektorů, vzdaluje se od Ruska z celé řady důvodů, někde se i díky tomu sbližuje s Evropskou unií. A ta od něj vyžaduje určité věci.

V médiích kolují poslední dobou různá varování o tom, že Rusko má kromě Ukrajiny další vojenské ambice…

Rusko nemá ani politickou, ani ekonomickou, ani demografickou sílu, žádnou, aby obsadilo státy, které jsou nám nepřátelské, jako Litva, Finsko, natož Polsko. Podívejte se, kolik má obyvatel Evropská unie, kolik má obyvatel 
Rusko. Podívejte se, jaké jsou ekonomické možnosti a dokonce i vojenské možnosti EU a jaké jsou vojenské možnosti Ruska. Je to naprostý nesmysl.

"Poslední ruský liberál" míří za mříže. Vyzýval k příměří s Ukrajinou

Ukrajina je jiný případ. Pro Rusy je to Velká Morava pro Čechy. Kyjev je to samé, co pro vás Velehrad. Když se ještě dělaly průzkumy, tak polovina Ukrajinců tvrdila, že jsme jeden národ, společně s Bělorusy.

Ale dobývat jiné národy, které k nám navíc nemají příliš dobrý vztah a kde pro nás momentálně není nic zajímavého, nedává smysl. Máte málo zdrojů, ani ropu, ani plyn, ani barevné kovy. Co u vás máme brát? U nás se mnohem častěji říká, že to Evropa zaútočí na Rusko, protože máme zdroje, které Evropa potřebuje.

Evropa teď nakupuje tyto zdroje v USA, v Kataru, v Norsku, v Británii.

To ano, ale zatím nemůžete zcela nahradit ruské zdroje. Zatím ne.

 
