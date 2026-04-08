8. 4. Ema
Zahraničí

Od "zničení civilizace" k "naprostému vítězství". Příměří skrývá problematický detail

Zahraničí,ČTK

Za naprosté vítězství pro USA označil americký prezident Donald Trump dohodu s Íránem o 14denním příměří. O íránský obohacený uran bude podle něj "dokonale postaráno". V rozhovoru pro AFP vyjádřil přesvědčení, že Teherán pomohla přivést k jednacímu stolu Čína. Příměří se ale podle AP ocitlo v nejistotě poté, co Írán zveřejnil různé verze tohoto plánu, který má sloužit jako základ pro jednání.

People gather after a two-week ceasefire in the Iran war was announced, in Tehran
Lidé v Teheránu demonstrující proti válce.Foto: Wana News Agency
"Naprosté a úplné vítězství. Stoprocentně. O tom není pochyb," sdělil Trump v krátkém telefonickém rozhovoru nedlouho po oznámení příměří v noci na dnešek.

O íránský obohacený uran bude podle něj "dokonale postaráno, jinak bych na to nepřistoupil", dodal.

Podle Trumpa to byla Čína, kdo pomohl dostat Írán k jednacímu stolu, aby souhlasil s dvoutýdenním příměřím. Americký prezident má v květnu odcestovat do Pekingu, kde se setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Osud íránského obohaceného uranu je klíčovým prvkem války, kterou USA a Izrael zahájily 28. února s deklarovaným cílem zbavit Írán možnosti získat jadernou zbraň.

Trump dříve uvedl, že je připraven uzavřít příměří s Íránem, pokud Teherán otevře Hormuzský průliv. Írán podle něj navrhl "funkční" desetibodový plán, který by mohl pomoci definitivně ukončit válku. Předtím přitom hrozil zničením "celé jedné civilizace", pokud Írán nepřistoupí na dohodu.

Příměří se podle AP ocitlo v nejistotě poté, co Írán zveřejnil různé verze tohoto plánu, který má sloužit jako základ pro jednání. Verze v perštině obsahuje formulaci "souhlas s obohacováním" v souvislosti s íránským jaderným programem. Z dosud nejasných důvodů však tato formulace chybí v anglické verzi, kterou íránští diplomaté poskytli novinářům.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že plavba Hormuzským průlivem bude v příštích dvou týdnech umožněna pod dohledem íránské armády. Podle agentury AP není z vyjádření jasné, zda Írán skutečně hodlá umožnit volnou plavbu v této klíčové vodní cestě pro vývoz ropy a zemního plynu z oblasti Perského zálivu.

Plán podle agentury AP, která se odvolává na nejmenovaného regionálního představitele, předpokládá, že Írán a Omán budou vybírat poplatky od lodí proplouvajících průlivem. Tento představitel uvedl, že Írán by získané peníze použil na rekonstrukci.

Během americké mise s cílem najít amerického letce v Íránu bylo zničeno několik letadel , uvedly v neděli (5. dubna) Revoluční gardy podle íránských médií. Íránská státní televize také odvysílala záběry v souvislosti se svou reportáží o záchranné operaci. | Video: Reuters
V tomto archívním rozhovoru s Ronou Barrettovou hovoří tehdy 34letý Donald Trump o svém pohledu na bohatství a úspěch, o svém dětství a o americké politice.
Trump o tom mluvil už v roce 1980. Teď plní slib. Ke smůle Íránu

„Kdyby to bylo na mně, vzal bych tu ropu (íránskou). Nechal si ji a vydělal na tom hodně peněz.“ Takhle v pondělí šokoval Donald Trump. Dodal také (ještě před tím, než se s Íránci ve středu dohodl na příměří), že zvažuje obsazení ostrova Chárg, kde je hlavní terminál, přes který teče 90 procent exportované íránské ropy. Trump je v tomto překvapivě konzistentní – totéž žádal už v roce 1980.

