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Zahraničí

Od začátku roku bylo v Súdánu zabito nebo zraněno nejméně 330 dětí

ČTK

Nejméně 330 dětí bylo v posledních šesti měsících zabito nebo zraněno v súdánské občanské válce, uvedl v pondělí Dětský fond OSN (UNICEF). Nejvíce podle něj děti trpí v oblastech Kordofán a Darfúr. Občanská válka v této východoafrické zemi trvá už od dubna 2023 a za tu dobu si vyžádala stovky tisíc obětí.

FILE PHOTO: Displaced women from South Kordofan sit on the ground in El Obeid, North Kordofan State
Vysídlené ženy s dětmi z Jižního Kordofánu sedí na zemi ve městě El Obeid ve státě Severní Kordofán v Súdánu, 15. ledna 2026.Foto: REUTERS – El Tayeb Siddig
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Situace je podle UNICEF zvláště alarmující ve městě Ubajd a jeho okolí, stejně jako v celém státě Severní Kordofán. Od května 2026 zabily drony a jiná válečná zařízení nejméně 18 dětí a 17 jich zranily. Jsou mezi nimi děti od dvou měsíců do 17 let. Drony jsou zodpovědné za zranění nebo úmrtí dětí až v 60 procentech případů.

Dronové útoky a ostřelování však také ničí civilní infrastrukturu, jako jsou obytné domy, školy, nemocniční zařízení nebo zásobárny vody a tržnice. V Západním Kordofánu je tak podle UNICEF vystaveno extrémnímu riziku úmrtí nebo zranění na půl milionu obyvatel, což jen zvyšuje pravděpodobnost dalších dětských úmrtí.

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V neposlední řadě se děti potýkají se strachem, úzkostí a traumaty. Často jsou také oběťmi závažného násilí, včetně sexuálního, nebo jsou rekrutovány do bojů, upozorňuje OSN.

Občanská válka mezi súdánskou armádou a RSF vypukla v dubnu 2023 a vyžádala si stovky tisíc obětí. Z válečných zločinů byly obviněny jak RSF, tak i súdánská armáda, obě strany to však popírají. Boje vyvolaly nejhorší humanitární krizi na světě, při níž bylo v této zhruba 50milionové zemi přes 14 milionů lidí vysídleno a 28 milionů čelí akutnímu hladu.

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