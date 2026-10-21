Přeskočit na obsah
Benative
21. 10. Brigita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Od Řecka po Francii chceme veřejné a bezplatné školství,“ znělo na protestech v Řecku

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Desítky tisíc studentů a učitelů po celém Řecku ve středu demonstrovaly za lepší podmínky ve školství. Požadovaly více peněz a méně přeplněné třídy a vyjádřily také solidaritu s podobnými protesty jinde v Evropě. Někteří učitelé základních škol a také lékaři stávkovali na protest proti nízkým mzdám a nedostatku personálu, informovala agentura Reuters.

Greek students protest over education conditions, cost of living
Studenti v řeckých Athénách skandují hesla během protestu proti rostoucím nákladům na bydlení a podfinancovanému školství na znamení solidarity se studenty ve Francii a Španělsku.Foto: REUTERS – Stelios Misinas
Reklama

Asi 10 000 demonstrantů se shromáždilo v centru Atén, manifestace se podle deníku Kathimerini konaly také v Soluni a několika desítkách dalších měst v zemi.

„Od Řecka po Francii chceme veřejné a bezplatné školství,“ skandovali podle Reuters demonstranti před budovou parlamentu v Aténách. Na náměstí v centru řecké metropole si studenti už v úterý postavili stany, v nichž strávili noc před středečním protestem.

Související

Řecká ministryně školství Sofia Zacharakiová už před středečními demonstracemi uvedla, že požadavky studentů vnímá, a uznala, že náklady na bydlení představují pro řecké domácnosti zátěž.

Dodala, že v běhu jsou projekty za více než 733 milionů eur (asi 17,6 miliardy Kč) zaměřené na výstavbu studentských ubytoven a modernizaci školních zařízení.

Reklama
Reklama

Reálná kupní síla Řeků je podle Reuters jednou z nejnižších v EU. Životní náklady, podobně jako jinde v Evropě, letos zvyšují též stoupající ceny paliv a energií, které souvisejí s válkou v Íránu a omezením dopravy Hormuzským průlivem.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
32. kongres ODS, Martin Kupka
32. kongres ODS, Martin Kupka
32. kongres ODS, Martin Kupka

„Vláda je jako alkoholik,“ řekl Kupka. ODS hledá úspory a chce prolomit daňové tabu

Ve sněmovně začal boj o státní rozpočet pro rok 2027. Ten, který navrhuje vládní většina, počítá s tím, že by stát příští rok hospodařil se „sekerou“ 386 miliard korun. S tím jsou nespokojeni všichni – představitelé vlády i opozice. ODS představila sérii opatření, která by měla deficit snížit asi o 100 miliard. A v rámci toho by strana prolomila i jedno tabu – uvalení spotřební daně na tiché víno.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

V Kaliningradské oblasti se zřítila ruská stíhačka, piloti přežili

V ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi Polsko a Litvu, havaroval při cvičném letu stíhací letoun Suchoj Su-30, uvedlo ve středu ministerstvo obrany v Moskvě podle agentur. Stroj nenesl žádné zbraně, spadl v neobydlené oblasti, posádka se katapultovala a přežila, uvedl dále resort obrany. Možné příčiny havárie nesdělil.

US President Donald Trump and Vice President JD Vance make an announcement in the Oval Office of the White House in Washington
US President Donald Trump and Vice President JD Vance make an announcement in the Oval Office of the White House in Washington
US President Donald Trump and Vice President JD Vance make an announcement in the Oval Office of the White House in Washington

Trump přišel s bizarním vysvětlením ruského fiaska na Ukrajině. Ukázal na viníka

Americký prezident Donald Trump přišel s neobvyklým vysvětlením, proč ruská armáda na začátku invaze v roce 2022 nedobyla Kyjev. Podle něj Moskvu připravil o téměř jisté vítězství jediný generál, který špatně odbočil a nechal tanky uvíznout v blátě. Trump zároveň znovu vyzval Volodymyra Zelenského, aby uzavřel dohodu s Moskvou. Pokud tak neučiní, dopadne to podle něj „velmi špatně“.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama