„Od Řecka po Francii chceme veřejné a bezplatné školství,“ znělo na protestech v Řecku

Desítky tisíc studentů a učitelů po celém Řecku ve středu demonstrovaly za lepší podmínky ve školství. Požadovaly více peněz a méně přeplněné třídy a vyjádřily také solidaritu s podobnými protesty jinde v Evropě. Někteří učitelé základních škol a také lékaři stávkovali na protest proti nízkým mzdám a nedostatku personálu, informovala agentura Reuters.
Asi 10 000 demonstrantů se shromáždilo v centru Atén, manifestace se podle deníku Kathimerini konaly také v Soluni a několika desítkách dalších měst v zemi.
„Od Řecka po Francii chceme veřejné a bezplatné školství,“ skandovali podle Reuters demonstranti před budovou parlamentu v Aténách. Na náměstí v centru řecké metropole si studenti už v úterý postavili stany, v nichž strávili noc před středečním protestem.
Řecká ministryně školství Sofia Zacharakiová už před středečními demonstracemi uvedla, že požadavky studentů vnímá, a uznala, že náklady na bydlení představují pro řecké domácnosti zátěž.
Dodala, že v běhu jsou projekty za více než 733 milionů eur (asi 17,6 miliardy Kč) zaměřené na výstavbu studentských ubytoven a modernizaci školních zařízení.
Reálná kupní síla Řeků je podle Reuters jednou z nejnižších v EU. Životní náklady, podobně jako jinde v Evropě, letos zvyšují též stoupající ceny paliv a energií, které souvisejí s válkou v Íránu a omezením dopravy Hormuzským průlivem.
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