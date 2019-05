Německo tlačí na povinné očkování proti spalničkám. Pokuta by byla až 64 tisíc korun

Stejně jako v jiných zemích světa i v Německu roste počet případů onemocnění spalničkami. Tamní ministr zdravotnictví Jens Spahn proto přišel s návrhem, aby bylo očkování proti této nemoci povinné. A to pro děti i zaměstnance ve školství, v nemocnicích a pečovatelských zařízeních. Neočkované děti by nesměly chodit do školky a jejich rodičům by hrozila pokuta až 2500 eur (v přepočtu 64 tisíc korun).

"Všechny děti, které chodí do školy nebo školky, by měly být očkovány," řekl Spahn týdeníku Bild am Sonntag. Očkovací povinnost by rád zavedl od začátku příštího roku.

V první vlně by se muselo nechat doočkovat zhruba 600 tisíc Němců, z toho více než 360 tisíc dětí. Návrh by měl projednat německý parlament ještě letos. A je velmi pravděpodobné, že projde, protože povinné očkování podporuje kromě Spahnovy Křesťansko-demokratické unie (CDU) i koaliční sociální demokracie.

Německo by se tak připojilo k deseti státům Evropské unie, ve kterých je očkování proti spalničkám povinné. Stalo by se také další zemí západní Evropy, která povinnost v souvislosti s propuknutím onemocnění v posledních letech zavádí.

Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) je v Německu dostatečně, tedy dvěma dávkami, proočkováno proti spalničkám méně než 93 procent dětí. Přitom hranice, kterou odborníci uvádějí jako minimální, aby se onemocnění nešířilo, je 95 procent.

Vloni se v Německu nakazilo zhruba 550 lidí, za první čtyři měsíce letošního roku zaznamenal RKI více než 300 případů. Do budoucna by měli v Německu očkování nabízet všichni lékaři kromě zubařů, hromadné vakcinace by měly být možné i ve školách a školkách.

Doklad, že své děti nechali naočkovat, by měli němečtí rodiče předložit do července 2020. Návrh zákona ale pamatuje i na výjimečné případy, kdy děti ze zdravotních důvodů nemohou být očkovány. V takovém případě by pro ně povinné nebylo, rodiče by to však museli dokázat.

Většina německých politiků s takovým plánem souhlasí, ozývají se ale i kritické hlasy. Zejména od opozičních Svobodných demokratů (FDP) a Zelených. Ti tvrdí, že lepší je lidi přesvědčit o prospěšnosti očkování než jim ho nařídit.

Česko a pokuty

V Česku je povinné očkování proti devíti nemocem včetně spalniček. Roste ale počet dětí, které jejich rodiče očkovat odmítají.

Podle ministerstva zdravotnictví bylo před dvěma lety očkováno trojvakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím jen asi 83,5 procenta dětí. Během pěti let se tak proočkovanost snížila o 15 procent. Za posledních deset let také klesla důvěra Čechů v bezpečnost vakcín.

Zároveň jen 61 procent Čechů vlastní očkovací průkaz, tedy záznam o tom, kdy a proti čemu byli očkováni. Některá očkování se přitom musí opakovat, aby se zachovala jejich účinnost.

Od začátku letošního roku české úřady zaznamenaly 504 případů spalniček, za celý loňský rok to přitom bylo 203. Česko tak s ohledem na počet obyvatel patří mezi více zasažené země Evropy. Rodičům neočkovaného dítěte přitom hrozí pokuta až 10 tisíc korun.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové bylo mezi roky 2006 a 2017 uděleno pět pokut ve výši 5 až 10 tisíc korun. Počet pokut se tedy nezvyšuje. Štěpanyová nicméně upozorňuje, že rezort eviduje jenom ty případy, kdy se rodiče kvůli pokutě odvolají proti rozhodnutí krajských hygienických stanic.

Dědictví východního bloku

Míra proočkovanosti se nezhoršuje jen v Česku a Německu, ale v celé Evropě. A nejen v případě spalniček, na které v EU od března 2018 do února 2019 zemřelo 29 lidí.

Podle dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí dosáhly na potřebných 95 procent proočkovanosti v roce 2017 jen čtyři státy Evropské unie, a to Švédsko, Maďarsko, Slovensko a Portugalsko. Přitom o deset let dříve to bylo čtrnáct zemí.

Ve Švédsku a Portugalsku je očkování dobrovolné, švédští lékaři mají ale povinnost očkování nabízet. V případě Maďarska a Slovenska je vakcinace povinná.

Povinnost očkování proti spalničkám platí v celkem deseti státech EU, včetně České republiky. Jde především o země bývalého východního bloku, jako je kromě zmíněných i Polsko nebo Lotyšsko. Lidem v některých zemích hrozí pokuty nebo vyloučení dítěte ze školy.

Podle Romana Chlíbka, vědeckého sekretáře České vakcinologické společnosti, jsou hlavním důvodem klesající proočkovanosti různé dezinformace, které kolují po internetu a sociálních sítích. Zároveň ale dodává, že povinné očkování podle něj není správnou reakcí. "Lepší by bylo postupné vzdělávání lidí, a to hlavně prostřednictvím praktických lékařů. Když se podíváme na průzkumy z Česka, tak svému ošetřujícímu lékaři většina Čechů důvěřuje," říká Chlíbek.

Podobně jako Německo před rokem zakročila i Francie. Když narostl počet případů spalniček, úřady zjistily, že jen 78 procent dvouletých dětí je proti nim očkováno. Počet povinných očkování se tak zvýšil ze tří na jedenáct.

"Zatímco v České republice je povinnost historicky daná, země jako Francie, Itálie nebo teď Německo se snaží reagovat na klesající zájem o očkování a s tím spojený návrat některých infekcí," vysvětluje Chlíbek. Někteří kritici německého návrhu nicméně tvrdí, že přesvědčené odpůrce očkování může hrozba pokut naopak motivovat k tomu, aby povinnost obcházeli.

