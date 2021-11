USA, Izrael, Vídeň. Očkování malých dětí už běží, termíny se rychle rozebraly

"Moc to nebolelo, bolelo to jen trochu," prohlásila osmiletá Camryn Zoë Emanuelová, když dostala očkování proti koronaviru v Texaské dětské nemocnici. Prý se těší, že se teď bude moci častěji vídat s kamarády, když je naočkovaná. Spojené státy, Izrael nebo rakouská metropole Vídeň podávají vakcíny i dětem od pěti do jedenácti let. První termíny se rychle rozebraly.

Děti ve Spojených státech mohou dostávat menší dávku vakcíny od firem Pfizer/BioNTech od 2. listopadu. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ji schválil na konci října. Během prvního týdne byly naočkovány přes tři miliony dětí, v některých amerických státech dostalo první dávku už 25 procent z celé věkové skupiny. Jako první byl ve zmíněné texaské nemocnici naočkován pětiletý Paxton Bowers, který se tam léčí s leukémií. Pro dávku si ale přišel i jeho devítiletý bratr, píše americký deník New York Times. Aby se děti injekce tolik nebály, byli na místě i zlatí retrívři, které si mohly pohladit, a jejich rodiče nebo sourozenci. Přesto se šestiletý Cohen Solomon neubránil slzám. Jen co ale na místo, kam mu píchli injekci, dostal barevnou náplast a do ruky sladkou odměnu, plakat přestal. "Jdu si dát koblihu," řekl a odběhl stranou. Když nemocnice otevřela registrace pro očkování nejmenších, lidé si rezervovali asi 120 míst za minutu, říká Jermaine Monroe, který v nemocnici vede skupinu bojující s covidem-19. Všechna volná místa byla rozebrána do 24 hodin. V americkém státě Kalifornie, kde děti mezi pěti a jedenácti lety tvoří skoro desetinu obyvatel, je o očkování také zájem. Richard Pan, pediatr ze Sacramenta a místní senátor, schválení vakcíny pečlivě sledoval. "Bylo to jako čekat na nový iPhone," vtipkuje. Kalifornie jako řada dalších amerických států se kromě nemocnic a lékáren spoléhá hlavně na očkování přímo ve školách. Očkovací experiment ve Vídni Vídeň začala očkovat děti v této věkové kategorii před dvěma týdny, přestože vakcíny pro tak malé zájemce zatím neschválila evropská léková agentura EMA ani rakouské úřady. Město rodičům nabízí vakcínu v rámci experimentu, zájem je ale i tak velký. Během prvních 48 hodin byly zarezervovány všechny termíny pro 9200 dávek až do konce roku. Rakouská metropole proto v pondělí oznámila pořízení dalších více než 50 tisíc dávek vakcíny Pfizer pro malé děti. Lékaři se ale vždy před očkováním domluví s rodiči, zda je pro jejich dítě vhodné, informuje radnice. Související Konvalinka: O očkování dětí můžeme diskutovat. Janeček ale lhal, že jim covid neškodí Podobnou zkušenost má nově i Izrael, který s očkováním dětí starších pěti let oficiálně začal v úterý. Deník The Times of Israel ale doplňuje, že na řadě míst se začalo očkovat pro velký zájem v pondělí odpoledne nebo večer. Za první den měli v plánu naočkovat více než 24 tisíc dětí, což jsou asi 2,5 procenta této věkové skupiny. Nebezpečná delta Ve většině amerických států byl zájem dokonce vyšší, než když se začaly očkovat starší děti na jaře. Podle Monroea za to může hned několik faktorů. Po roce očkování mají lidé ve vakcíny větší důvěru. Tento čtvrtek ve Spojených státech navíc slaví Den díkůvzdání a blíží se Vánoce. Děti se tak budou potkávat se širokou rodinou a rodiče chtějí je i starší příbuzné chránit. V USA je současná situace co do nakažených lepší než dříve, ačkoliv v posledním týdnu čísla ve srovnání s tím předchozím narostla o 18 procent. Čtvrtinu z nakažených tvořily děti. Země v minulosti prošla velmi silnou vlnou nakažlivější varianty delta a v nemocnicích skončilo přes osm tisíc dětí od pěti do 11 let. "Všechno na tomto viru je velmi nepředvídatelné," uvedl pro stanici NPR David Kimberlin, pediatr a infektolog na Alabamské univerzitě. Ačkoliv většina dětí má velmi mírný průběh nemoci, skoro 800 jich na covid-19 v USA zemřelo a další měly dlouhodobé následky, jako jsou nespavost nebo bolesti svalů. Související Dušnost, nespavost, pomalé myšlení. Potížemi mohou lidé trpět i rok od covidu Rakousko nápor varianty delta zažívá až teď, což byl jeden z důvodů, proč hlavní město nabídlo očkování dětí. Starosta Vídně Michael Ludwig vysvětluje, že tím chce zvýšit i relativně nízkou proočkovanost v zemi. Plně naočkovaných je asi 65 procent obyvatel, alespoň jednu dávku má 70 procent lidí. "Kromě toho, že očkování děti chrání, tak vakcína je řešením, jak se vrátit k normálnímu a udržitelnému životu," prohlásil izraelský koordinátor očkování Salman Zarka. "Pomůže to i rodičům vrátit se k normálu." Nejmenší děti očkují i v dalších zemích. Spojené arabské emiráty, Malajsie nebo Bahrajn po schválení americkými úřady začaly očkovat děti starší šesti let vakcínou Pfizer. Čínskou vakcínou Sinovac se očkují i děti od tří let v Číně, Chile nebo Indonésii. V Česku se nejmladší děti budou moci očkovat, až vakcínu schválí EMA. Úřad očkovací látku od Pfizeru začal zkoumat v polovině října. Původně informoval, že by měl rozhodnout do čtyř týdnů, což se ale nesplnilo. Mezitím své přípravky pro malé děti dala agentuře ke schválení i farmaceutická společnost Moderna. Video: Gazdík: Nemůžu garantovat, že školy nezavřou. Plaga je jeden z nejlepších ministrů 23:37 Pandemie ve školách postupuje, strašně bych si přál, aby se nezavíraly školy celoplošně, krademe dětem dětství a vzdělanost. | Video: Daniela Drtinová