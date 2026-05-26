26. 5. Filip
„Ochromil jsem NATO,“ přiznal německý expert. Ve válečné simulaci dobyl Pobaltí

Jaroslav Synčák

V analýze pro prestižní časopis Foreign Policy popsal výzkumník Franz-Stefan Gady z Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) mrazivý scénář válečné hry, ve které jako velitel ruských sil dokázal paralyzovat Severoatlantickou alianci. Simulace provedená na vojenské akademii Bundeswehru v Hamburku odhalila kritické slabiny v evropské obraně i na úrovni politického rozhodování.

Ruští vojáci, kteří se podíleli na vojenské operaci v Ukrajině, pochodují v kolonách během vojenské přehlídky u příležitosti Dne vítězství, který připomíná 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, na Rudém náměstí v centru Moskvy v Rusku, 9. května 2026.Foto: Reuters
Podle Gadyho vstoupí Evropa po skončení bojů na Ukrajině do svého nejnebezpečnějšího období. Ruská armáda bude v té době disponovat minimálně pětiletými zkušenostmi z moderního válčení, zatímco evropské vojenské kapacity mohou být na svém relativním minimu.

V rámci prosincové simulace, která se odehrávala ve fiktivním roce 2026, dostal Gady za úkol v roli náčelníka ruského generálního štábu vyvolat krizi na východním křídle NATO.

Strategie rychlosti a izolace

Gadyho vítězná strategie se opírala o tři klíčové faktory: rychlost, vytvoření hotové věci (fait accompli, označuje situaci nebo rozhodnutí, které již bylo uskutečněno a nelze jej snadno změnit či zvrátit - pozn. red.) a odstrašení jadernou eskalací. Cílem „Rudého týmu“ bylo bleskově obsadit část litevského území a odříznout pobaltské státy od zbytku NATO dříve, než aliance stihne zareagovat.

Plán počítal s koordinovaným útokem z Kaliningradu a Běloruska, který by se během 24 hodin spojil u litevského města Marijampole. Tím by došlo k faktickému uzavření Suvalského průsmyku. K udržení tohoto koridoru Gady využil moderní ruské poznatky z Ukrajiny – masivní nasazení dronů integrovaných s dělostřelectvem a robustní protivzdušnou obranu, čímž vytvořil „zónu smrti“, která znemožňovala jakýkoliv protiútok NATO.

O takzvané válečné hře jsme už psali na začátku roku, náčelník ruského generálního štábu, tedy citovaný Franz-Stefan Gady, se ale v analýze pro Foreign Policy rozpovídal až v polovině května.

Suvalský koridor je území na hranici Polska, Litvy, ruské Kaliningradské oblasti a Běloruska.Foto: Aktuálně.cz

Politická paralýza Evropy

Nejzávažnějším zjištěním válečné hry nebyla vojenská převaha, ale politická nerozhodnost. Gady uvádí, že jeho hlavním cílem bylo „zničit důvěryhodnost NATO a udržet Američany mimo konflikt“. Sázel na to, že evropští lídři nebudou ochotni riskovat přímou, potenciálně jadernou válku s Ruskem kvůli jednomu pobaltskému státu.

V simulaci tento předpoklad vyšel. Německý „Modrý tým“, představující vládu v Berlíně, byl útokem natolik ohromen a paralyzován, že neudělal vůbec nic. Gady zdůrazňuje, že dokud se Rusku dařilo držet USA mimo hru prvních 48 hodin, riziko okamžité evropské reakce bylo minimální. Evropské letectvo v roce 2026 by totiž bez americké podpory postrádalo kapacity k proražení ruské protivzdušné obrany.

Spotlight News - Martin Sklenár. | Video: Tým Spotlight

Politickou paralýzu jako problém v nedávném rozhovoru pro pořad Spotlight News popisoval i bývalý slovenský ministr obrany a výzkumník nevládní organizace GLOBSEC Martin Sklenár. Ten ve zprávě srovnával, jak se různé země dokáží vypořádat s náhlým problémem.

„Klíčovým rozdílem je existence otevřené diskuse o tom, jak reálné hrozby jsou a co musí stát udělat pro ochranu obyvatelstva, ekonomiky a životního stylu. V zemích jako Finsko, Estonsko či Polsko politici o těchto věcech mluví upřímně, díky čemuž obyvatelstvo lépe akceptuje i těžká rozhodnutí, jako jsou vysoké výdaje na obranu nebo znovuzavedení vojenské služby,“ řekl Sklenár.

Lidé tam podle něj rozumí tomu, že to není volba jejich vlád, ale důsledek zhoršené situace, a bez těchto kroků by byla ohrožena jejich bezpečnost i prosperita.

Varování pro budoucnost

Válečná hra končila dříve, než NATO stihlo podniknout jakýkoliv protiúder. Gady ve svém článku pro Foreign Policy varuje, že Rusko dnes k odříznutí Pobaltí nepotřebuje fyzicky kontrolovat terén; díky pokroku v dynamickém cílení a dálkovém minování mu stačí „kontrola palbou“.

Závěrem autor upozorňuje, že pro Vladimira Putina zůstává armáda jediným nástrojem k prosazení vlivu. Pokud se Evropa nedokáže vyrovnat ruským vojenským schopnostem v oblasti válčení na dálku a nezíská politickou rozhodnost, zůstane hrozba rozpadu aliance skrze omezenou invazi reálným rizikem.

Video reportéra Aktuálně.cz z vojenského cvičení NATO „Spring Storm“ kousek od hranic s Ruskem. | Video: Jaroslav Synčák
Stávka v Agentuře pro sociální začleňování

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku kvůli reorganizacím

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat, sdělila Charlota Dědková z agentury.

Žalobce navrhl vyhovět žádosti Feriho o podmíněné propuštění z vězení

Státní zástupce Ondřej Langr v úterý u Okresního soudu v Teplicích navrhl vyhovět žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění vězení. Splněny k tomu byly všechny tři podmínky. Stejný názor vyjádřila obhájkyně Feriho. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění, lze předpokládat polepšení a to že povede řádný život.

ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.

