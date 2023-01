"Nevíme, co se stane zítra." Ukrajinci truchlí po jednom z nejkrutějších týdnů války

Minulý týden se pro Ukrajinu stal obzvláště krutým. Obyvatelé po celé zemi truchlí za několik desítek civilistů, kteří v posledních dnech zahynuli na místech, jež leží mimo frontovou linii a mnozí je považovali za bezpečná. "Nevíme, co se stane zítra. Nikdo neví, co se stane s jeho vlastními dětmi," uvedla obyvatelka Kyjeva v reportáži agentury Associated Press.

Ve městě Brovary na kyjevském předměstí se ve středu nedaleko mateřské školy zřítil vrtulník. Při havárii, jejíž příčina se zatím vyšetřuje, zahynulo 14 lidí včetně jednoho dítěte a všech devíti lidí na palubě. Mezi nimi byl i ukrajinský ministr vnitra Denys Monastyrskyj a další ukrajinští politici. Související Musíme je zastavit teď. Osud Bachmutu visí na vlásku, schyluje se k rozhodující bitvě 1:57 Na místo nehody nyní chodí stovky lidí, aby uctily památku obětí. Reportéři agentury Associated Press se tam setkali i s třiasedmdesátiletou ženou, která na branku školky pověsila igelitový pytlík plný léčivé rostliny aloe vera. Chtěla tím podle svých slov pomoci dětem, které v důsledku havárie utrpěly zranění a popáleniny. Vedle toho mateřskou školu teď obklopují květiny, svíčky a dětské hračky. "Přišla jsem sem, abych podpořila všechny tyto rodiče," svěřila se pro agenturu obyvatelka Kyjeva Julia Pugachová. "Podívejte se na to. Nemyslela jsem si, že moje oblast je válečná zóna, ale toto místo se mi teď vryje do paměti. Nevíme, co se stane zítra," dodala devětapadesátiletá žena se slzami v očích. Na místo havárie o víkendu dorazila i svědkyně nehody Olga Prenzilevičová, která se s ostatními dobrovolníky podílí na odklízení trosek. "Šok už trochu opadl. Lidé, kteří tady žijí, si mysleli, že jsem tam zemřela. A teď, když mě vidí, tak říkají: 'Jé, ty žiješ!'" popisovala v reportáži Prenzilevičová. "Samozřejmě že je šok, když se na to všechno dívám," dodala žena, která bezprostředně po havárii pomáhala zachraňovat poraněné děti. Nejtragičtější útok na civilisty Ukrajinci po celé zemi truchlí i za téměř pět desítek civilních obětí v Dnipru, kde ruská raketa minulý víkend zasáhla obytný dům s 16 vchody, v němž žilo na 1700 lidí. Jednalo se o nejsmrtelnější útok na civilisty od začátku října, kdy Rusko začalo s pravidelným ostřelováním ukrajinských měst a energetické infrastruktury, uvádí agentura Reuters. Související "Před tím se těžko skryjí." Na Ukrajinu míří nová zbraň, mezi Rusy prý vyvolá paniku 1:12 Jednou z přeživších útoku se stala čtyřicetiletá Olha Botvinová, která se nyní zotavuje v nemocnici s lehkými zraněnými. Do Dnipra uprchla na počátku ruské invaze z Chersonu. Domnívala se, že ve městě na jihovýchodě Ukrajiny bude ve větším bezpečí. "Dva měsíce jsme žili pod strašlivou okupací. Naštěstí jsme z ní vyvázli a mysleli jsme si, že to nejhorší máme za sebou," popisovala Botvinová, které pochází z Doněcké oblasti, odkud v roce 2014 uprchla. Nyní se podle jejích slov "podruhé narodila" a pokusí se užívat naplno každého dne. "Poté, co jsme přežili 14. leden, jsme pochopili, že nám Bůh dal druhou šanci. Je to zázrak," uvedla emotivně Botvinová. Video: Útok na obytnou budovu v Dnipru. Střela odhalila žlutou kuchyni rodiny Korenovských (20. 1. 2023) 1:01 Útok na obytnou budovu v Dnipru. Střela odhalila žlutou kuchyni rodiny Korenovských | Video: Reuters, Aktuálně.cz