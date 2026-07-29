Obyvatelé Isfahánu se marně snažili zabránit popravě demonstrantů, píší média

Zatímco íránský režim dál tvrdě potlačuje jakékoli projevy nesouhlasu a popravuje účastníky lednových protivládních protestů, v Isfahánu se odehrál ojedinělý projev veřejného nesouhlasu. Před svítáním se v centru města shromáždili obyvatelé, kteří se marně pokusili zabránit veřejné popravě dvou demonstrantů, napsal ve středu server The New Arab.
Podle íránských médií byli Abólfazl Sepahí a Amír-Hosejn Safarí v úterý ráno oběšeni veřejně na náměstí ve městě Isfahán. Šlo tak o první veřejně zaznamenanou popravu od roku 2026, upozornila organizace na ochranu lidských práv Iran Human Rights (IHR).
Íránská justice k popravě uvedla, že muži byli odsouzeni za útoky na policisty během protestů. Podle íránské mediální agentury Mizán čelili mimo jiné obvinění z "války proti bohu" a šíření korupce, což jsou v Íránu trestné činy, za které může být uložen trest smrti.
Zvláštní pozornost však vzbudila reakce veřejnosti, uvádí The New Arab. Podle newyorského centra pro lidská práva v Íránu (CHRI), se obyvatelé Isfahánu přes noc shromáždili ve snaze popravám zabránit. Vyprovokovala je veřejně sdílená videa zachycující stavbu šibenic.
Za úsvitu, hned po ranním volání k modlitbě, kdy se popravy obvykle konají, podle svědků bezpečnostní síly násilně rozehnaly dav a poté oba mladé muže veřejně oběsily, sdělila podle The New Arab organizace CHRI. Podle IHR se popravy odehrály ve 03:40 v úterý ráno (05:10 SELČ), přičemž bezpečnostní složky se snažily dav rozehnat a několik osob zadržely.
Demonstrace tak představovala ojedinělý projev veřejného odporu několik měsíců poté, co Írán násilně potlačil největší vlnu protivládních nepokojů v zemi od islámské revoluce v roce 1979.
"Protesty proti popravám v Isfahánu mají velký význam. Úřady daly jasně najevo, že jsou ochotny zabíjet lidi za to, že protestují. To znamená, že ti, kteří vyšli do ulic, riskovali vlastní životy," uvedla Bahar Ghandehariová z CHRI.
"Úterní protesty jasně ukazují, že relativní klid v íránských ulicích, který panoval od lednového masakru a uprostřed války, by neměl být zaměňován za smíření se s vládou," dodala.
Lidskoprávní organizace varují, že Írán se po lednových protestech stále více uchyluje k popravám ve snaze odradit občany od dalších nepokojů.
"Vláda využívá popravy jako bezohledný nástroj k řešení sociálních problémů a zároveň jako prostředek teroru k potlačení rozsáhlého politického odporu," řekl odborník na Írán pracující v ženevském institutu pro mezinárodní studia a rozvoj (IHEID) Farzan Sabet.
"Protesty v Isfahánu jsou příkladem neutuchajícího odporu obyvatelstva, a to navzdory obtížným podmínkám, s nimiž se potýkají," dodal.
Protestní hnutí v Íránu začalo na konci loňského prosince kvůli vysokým životním nákladům a postupně přerostlo v rozsáhlé protivládní demonstrace, které vyvrcholily 8. a 9. ledna. Íránské úřady uvedly, že při nepokojích zemřelo přes 3000 lidí, přičemž násilí přičítají teroristickým činům podporovaným Spojenými státy a Izraelem.
Zahraniční organizace na ochranu lidských práv naopak tvrdí, že bezpečnostní složky proti demonstrantům použily nepřiměřenou sílu.
Po únorovém útoku Spojených států a Izraele proti Íránu, se v zemi v souvislosti s protesty zvýšil počet zatčení i poprav, píše agentura AFP. Amnesty International uvádí, že Írán hned po Číně popravuje druhý nejvyšší počet lidí na světě.
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