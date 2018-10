Tisíce lidí v Drážďanech demonstrovaly za toleranci a demokracii, přišli i politici

Na demonstraci dorazilo asi 10 tisíc lidí. Protesty se uskutečnily v den, kdy protiimigrační hnutí Pegida slavilo na vlastní akci čtvrté výročí svého vzniku.

Drážďany - Tisíce lidí vyšly v neděli do drážďanských ulic hájit demokracii a toleranci. O otevřenost své země světu se podle organizátorů a policie asi 10 tisíc demonstrantů zasazovalo pod heslem Srdce místo štvaní.

Protidemonstraci uspořádali v den, kdy protiimigrační a protiislámské hnutí Pegida slavilo na vlastní akci čtvrté výročí svého vzniku. Jeho stoupenců přišlo podle očitých svědků na samostatnou akci Pegidy výrazně méně, napsala agentura DPA.

Do průvodu demonstrantů pod heslem Srdce místo štvaní, který svolaly různé svazy, odbory a spolky na obranu proti Pegidě, se zařadili i předseda zemské vlády Saska Michael Kretschmer (CDU), její místopředseda Martin Dulig a ministryně hospodářství Eva-Maria Stangeová (oba z SPD). Saský premiér byl potěšen, že na akci přišlo tolik lidí.

"To dodává odvahu, je to důležitý signál," řekl Kretschmer. Vyzval zároveň k posílení vzájemného respektu ve společnosti a připomněl ty tisíce lidí, kteří před 29 lety vyšli do ulic prosazovat svobodu názorů a demokracii.

Jeho vicepremiér Dulig vyzval účastníky demonstrace k boji za lidskost a demokracii. Ministryně Stangeová zase poukázala na to, že Pegidu už netvoří jen nespokojení, nýbrž že hnutí přitahuje i stoupence pravice a posiluje je.

Na začátku protestu proti hnutí Pegida se už v poledne sešly asi dvě tisícovky lidí při technopochodu, který prošel čtvrtí Neustadt.

Na demonstraci hnutí Pegida přišlo podle odhadu očitých svědků asi 5000 lidí. Policie nechtěla zatím žádné počty uvést. Potvrdila ale, že se do podvečerních hodin neodehrály žádné podstatnější střety mezi oběma tábory.

