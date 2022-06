Svědectví lidí prchajících z Donbasu: Ráno to vždy začne, náš dům už zasáhli dvakrát

Obyvatelé Donbasu prchající do Lvova popsali reportérům drsné podmínky v těžce ostřelovaném regionu. Většina z oslovených s útěkem váhala a nechtěla opustit svá rodná města. Nakonec je ale vyhnalo sílící bombardování a neustálý strach. Podívejte se na reportáž Rádia Svobodná Evropa z nádraží ve Lvově na západě Ukrajiny.

"V noci se zdá, že je klid, a ráno to začne," popisovala ukrajinská žena Varvara z města Bachmut, která s útěkem dlouho váhala. | Video: Rádio Svobodná Evropa

"Zničili naše domy, srovnali naše město se zemí," popisovala novinářům Hana, obyvatelka městečka Popasna vzdáleného asi 80 kilometrů od Luhansku. "Je to hrozné. Náš dům byl poškozen už podruhé, takže jsme si na to zvykli," vzpomínala žena ve středním věku na boje v roce 2014.

Do Lvova dorazili i obyvatelé města Bachmut, které čelí v posledních dnech intenzivnímu ostřelování. "V noci se zdá, že je klid, a ráno to začne," uvedla ukrajinská žena Varvara, která s útěkem dlouho váhala. "Manžel zůstal. Nechtěla jsem odejít. Ale bylo to strašidelné. Třásla jsem se, nemohla jsem zůstat déle," svěřila se.

Ruské jednotky v Donbasu na východě Ukrajiny ostřelují pozice ukrajinských sil a pokračují v ofenzivě. Tuhé boje se svádějí o Severodoněck. Ruští vojáci v pondělí pronikli na severovýchodní a jihovýchodní okraj města, které mělo před válkou přes 100 tisíc obyvatel. Podle vedení města kvůli bojům není možná evakuace civilistů.

Ruská armáda také ostřelovala ukrajinské obranné pozice u Bachmutu a Soledaru. Tato města jsou na důležité silnici vedoucí na jihozápad. Na konci minulého týdne ruské síly dobyly několik vsí severozápadně od města Popasna.