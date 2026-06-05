Obrovský justiční omyl. Za znásilnění pykal 17 let nevinný muž, teď odsoudili pachatele

Britský soud v pátek uložil 52letému Paulu Quinnovi 21 let vězení za znásilnění, kterého se dopustil v roce 2003 a za které byl neprávem odsouzen jiný muž na doživotí. Případ se považuje za jeden z nejzávažnějších justičních omylů v Británii, napsala agentura AP a web stanice BBC.
Otec šesti dětí Quinn byl v dubnu shledán vinným po šestitýdenním procesu. Jeho trest zahrnuje 21 let odnětí svobody, poté bude propuštěn, ale další tři roky bude pod dohledem a bude muset plnit přísné podmínky. O podmínečné propuštění bude moci požádat za 14 let.
Quinnovi bylo v době znásilnění 29 let. Poté, co Quinna z činu usvědčily DNA důkazy, byl v červenci 2023 zproštěn viny dnes 60letý Andrew Malkinson. Ten za mřížemi strávil 17 let za Quinnem spáchaný brutální útok z roku 2003 na ženu na západě Manchesteru. Napadená tehdy na policii identifikovala Malkinsona.
Malkinson, který v době útoku pracoval v ochrance nákupního centra, byl o rok později shledán vinným a odsouzen na doživotí. Vždy trval na své nevině. Z vězení vyšel v roce 2020, jeho jméno ale dále figurovalo v britském registru sexuálních delikventů. Po britských úřadech nyní požaduje odškodnění za čas strávený za mřížemi, dostalo se mu pouze omluvy od policie.
„I když je Andy rád, že se tato kapitola jeho utrpení uzavřela, pro něj to ještě není konec. Stále bojuje za to, aby přesvědčil vládu k revizi systému, v němž oběti justičních omylů nedostávají ani zdaleka takovou kompenzaci, jakou si zaslouží,“ řekl představitel advokátní kanceláře, která Malkinsona zastupuje.
„Dostal jsem doživotí a ve vězení jsem byl přes 17 let. Po celou tu dobu jsem nevěděl, jestli mě někdy propustí. Quinn, který spáchal násilné činy a sexuální delikty a který mě nechal hnít ve vězení, zatímco si sám užíval svobody, by se na svobodu mohl dostat už po 14 letech a určitě bude venku po 21 letech. Doufám, že nebude podmínečně propuštěn a odpyká si delší trest než já, jinak by to bylo nespravedlivé,“ sdělil Malkinson v prohlášení.
Případ rezonuje dodnes - v současnosti se koná veřejné šetření poté, co přezkum z předloňského roku odhalil nedostatky, které mohly Malkinsona zbavit obvinění už v roce 2010.
Policejní inspekce také vyšetřuje pět bývalých a jednoho současného policistu z manchesterského sboru. Kvůli kauze rovněž rezignovali předseda a výkonný ředitel komise pro revizi trestů.
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