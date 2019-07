Obrňte se trpělivostí, v Jaroměři opravují nádraží. Začíná rozsáhlá výluka

Kvůli rekonstrukci vlakového nádraží v Jaroměři na Náchodsku začíná ve středu rozsáhlá výluka. Týká se úseků železničních tratí z Hradce Králové do Liberce a z Hradce Králové do Trutnova a Náchoda. Místo vlaků budou jezdit autobusy, sdělili zástupci Českých drah. Výluka potrvá do 14. prosince. Stanici Jaroměř druhým rokem opravuje Správa železniční dopravní cesty.

Na trati z Hradce Králové do Liberce se výluka týká úseku z Hradce Králové přes Jaroměř do Dvora Králové a do Staré Paky na Jičínsku. Na trati z Hradce Králové směrem na Trutnov a Náchod se výluka týká úseku Hradec Králové - Jaroměř - Česká Skalice.

České dráhy předpokládají, že od 22. října budou moci vlaky do stanice Jaroměř vjíždět od Hradce Králové. Náhradní autobusová doprava by pak byla zajištěna jen v úsecích z Jaroměře do Dvora Králové nad Labem a z Jaroměře do České Skalice a Náchoda. Dráhy upozornily, že s výlukami kolem stanice Jaroměř se mírně změní i časy vlaků na tratích Trutnov - Teplice nad Metují a Trutnov - Svoboda nad Úpou.

Součástí přestavby železniční stanice v Jaroměři, zahájené loni v únoru, je také instalace závor na železničním přejezdu v nedalekých Černožicích na Královéhradecku, kde v polovině července při střetu s vlakem zahynuli v osobním vozidle čtyři lidé. Závory by měl dostat do října. Dosud je na něm světelné a zvukové výstražné zabezpečovací zařízení. Závory bude mít i druhý železniční přejezd v Černožicích poblíž hřbitova, kde je zatím také světelná a zvuková signalizace.

Rozsáhlá rekonstrukce železniční stanice Jaroměř přijde Správu železniční dopravní cesty na více než 900 milionů korun. Stavbaři vybudují podchod a výtah na nástupiště. Osadí nové zabezpečovací zařízení, do kterého bude napojeno i závorové zabezpečení přejezdů ve čtyři kilometry vzdálených Černožicích. Následně se počítá i s opravou nádražní budovy.