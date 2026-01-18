Obrněná bestie u Kosťantynivky. Rusové nasadili možná největší tank celé invaze

Ukrajinský dron u Kosťantynivky zachytil gigantický „želví tank“ ruské 4. motostřelecké brigády. Robustní kovový plášť, odminovávací válec a platforma pro přepravu vojáků proměňují tank v supertěžké bojové vozidlo pěchoty.
Rusové už několik let všemožnými způsoby upravují své tanky, aby je lépe chránili před útoky dronů. Stroje typu T-62, T-72 A T-80 dostávají improvizované ocelové střechy, dodatečné protidronové pancéřování nebo přídavné konstrukce z ocelových drátů a mříží.
Mnoho z těchto takzvaných želvích či carských tanků ale do jisté míry na robustní konstrukci doplácí. Dodatečné úpravy totiž výrazně zvyšují jejich už tak vysokou hmotnost i rozměry, což negativně ovlivňuje jejich rychlost a manévrovatelnost.
Dodatečné konstrukce zároveň často brání posádce v otáčení kanonu do stran, čímž tank prakticky vyřazují z běžného bojového nasazení. Většinu těchto strojů proto armáda využívá především k odminovávání terénu a prorážení cest jednotkám.
Nyní se však zdá, že ruská 4. motostřelecká brigáda dokázala zbytek armády výrazně předstihnout. Úpravy těchto na první pohled „postapokalyptických“ vozidel posunula na zcela novou úroveň.
Americký válečný novinář David Axe na blogu Trench Art upozornil, že jednotka obaluje své tanky T-72B3M kovovými ochrannými kryty, vybavuje je protidronovými prvky a instaluje na ně plošiny pro přepravu pěchoty spolu s průlezy pro rychlé nasedání a vysedání.
Želví tank 4. brigády ale na rozdíl od většiny podobně upravených vozidel dokáže otáčet věží v opravdu širokém rozsahu, takže jeho konstrukce nebrání plnohodnotnému používání 125mm kanonu.
Tanky 4. brigády, původně tvořené ukrajinskými separatisty, se tak výrazně odlišují od většiny ostatních improvizovaných „želvích“ konstrukcí.
Úpravy přímo v terénu
Ruští vojáci si podobné tanky vyrábějí v polních podmínkách poblíž frontové linie. Postupně se učí z vlastních úspěchů i neúspěchů na bojišti, sledují zkušenosti ostatních jednotek a vyměňují si mezi sebou nápady. To se pak přímo odráží v improvizovaných úpravách bojových vozidel.
Zmíněný „giga“ tank byl podle dostupných informací na frontě spatřen už loni v létě. Mnohem zřetelněji je však vidět až na nedávných záběrech z ukrajinského dronu po neúspěšném ruském útoku na město Kosťantynivka v Doněcké oblasti.
Na videu je vidět patrně vyřazený tank, kolem kterého leží mrtví členové posádky nebo přepravovaní vojáci.