V Americe se probouzí obří sršně. Jsou velké jako krabička od sirek a útočí na včely

Včelaři v americkém státě Washington nedaleko kanadských hranic se v poslední době stále častěji potýkají se smutnými obrázky: nachází svoje medonosné včely s ukousnutými hlavami. Podle vědců je napadá sršeň mandarínská, největší svého druhu na světě. Bodnutí hmyzu, který má běžně na délku přes tři centimetry, může být smrtelné i pro lidi.

"S tím jejich obrovským žluto-oranžovým obličejem vypadají jako z komiksu o příšerách," popsala sršně Susan Cobeyová z Washingtonské státní univerzity. Tamní vědci sršeň poprvé zaznamenali vloni a hned začali s pokusy ji vyhladit. Teď se invazivní druh původem z Asie probouzí ze zimního spánku.

Na rozdíl od včel propíchne víc než půl centimetrů dlouhé žihadlo sršně mandarínské (latinským názvem Vespa mandarinia) i běžné včelařské obleky. Do těla své oběti dokáže vpravit až sedmkrát víc jedu než obyčejná včela, píchnout ji navíc umí opakovaně.

"Bylo to, jako by se mi do těla zabodávaly do ruda rozžhavené připínáčky," popsal zkušenost s žihadly pro americký list New York Times včelař Conrad Bérubé.

V Japonsku a Číně, kde se vyskytuje nejvíc, způsobí sršeň smrt ročně několika desítkám lidí. Jak se druh dostal do Spojených států, vědci zatím nezjistili. Jednou z možností je, že přicestoval společně se zámořskou dodávkou zboží.

Nejčastěji takzvané "vraždící" sršně, jak jim přezdívají v zemích původu, útočí na ostatní hmyz, zejména včely medonosné. V létě a brzy na podzim napadají jejich úly. Dospělé jedince zabijí tím, že jim ostrými čelistmi ukousnou hlavu, pak spořádají jejich larvy a kukly.

Jedno včelstvo dokážou zdecimovat v řádu hodin, a to tempem jedna mrtvá včela za asi 14 vteřin. Včely v Japonsku se ale naučily sršním bránit. Když se jim podaří predátora obklopit, vytvoří díky vibracím svých malých tělíček vysokou teplotu, víc než 45 stupňů Celsia. Po zhruba hodině je sršeň uvařená zaživa.

Japonské včely versus sršně mandarínské. | Video: SakamotoRyouta

Evropské včely, které jsou nejčastějším druhem i na americkém kontinentu, to ale neumí. Těch domácích, medonosných, navíc ve Spojených státech podle amerického serveru CNN i bez sršní ubývá.

Včely jsou přitom naprosto klíčové pro opylování řady rostlinných druhů, včetně těch, které tvoří potravu pro člověka, jako jsou jabloně nebo třešně. Jejich úbytek proto může ovlivnit celý ekosystém.

"Musíme naučit lidi rozpoznat sršně, abychom je mohli vyhladit, dokud jsou jejich populace ještě malé," řekl serveru Al-Jazeera Todd Murray, odborník na invazivní druhy z Washingtonské státní univerzity.

Ministerstvo zemědělství státu Washington proto začne co nejdříve s odchytem sršních královen. Úřad si kvůli tomu objednal speciální ochranné obleky z Číny. "Nezkoušejte je zabít sami," varuje nicméně entomolog Chris Looney, který má na ministerstvu sršně na starosti. "Když na ně narazíte, utečte a pak nám zavolejte," vyzývá Američany.

V Evropě se zatím sršně mandarínské nevyskytují, což potvrdil před půl rokem v rozhovoru pro Aktuálně.cz i entomolog Petr Šípek.