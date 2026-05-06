Obří razie v Německu: mladí neonacisté čelí obvinění z násilných činů

Německá policie dnes brzy ráno podnikla razie proti pravicovým extremistům. Zasahuje v Severním Porýní-Vestfálsku, Berlíně a Braniborsku. Podle zdrojů agentury DPA je v případu deset obviněných, jeden z nich je už z dřívějška ve vazbě. Akce je zaměřená proti členům mládežnické skupiny Jung und Stark (Mladí a silní).
Razii policie podnikla v osmi městech spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, která je s 18 miliony obyvatel nejlidnatější spolkovou zemí Německa, a také v hlavním městě Berlíně a v Braniborsku, které ho obklopuje. Všichni obvinění jsou němečtí občané. Na vyšetřování se kromě policie podílel také Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci vnitřní tajné služby.
Agentura DPA připomněla, že od roku 2024 se množí počet násilných trestných činů, které páchají neonacisté, zčásti velmi mladí. Jde například o útoky na účastníky pochodů hrdosti komunity LGBT+. Podle Spolkového kriminálního úřadu (BKA) většina skupiny mladých neonacistů vznikla nejprve na internetu a posléze se vydala do skutečného světa, kde páchá trestné činy.
Skupina Jung und Stark patří k největším mládežnickým neonacistickým skupinám, dalšími jsou například Deutsche Jugend Voran (Německá mládež vpřed) nebo Letzte Verteidigungswelle (Poslední obranná vlna). Mladíci podezřelí z členství v Poslední obranné vlně nyní u soudu v Hamburku čelí obžalobě z několika násilných trestných činů.
