Obří „moucha" nad zálivem a podivný trojúhelník. Pentagon zveřejnil další dokumenty o UFO

Pentagon zveřejnil novou, už pátou, várku dokumentů, videí a vizualizací souvisejících s pozorováním neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a dalších podobných jevů.
Dokumenty obsahují například vzpomínky vojenského pilota na obrovský, podivný trojúhelník, který v roce 2002 zakrýval hvězdy nad Afghánistánem. Videa ukazují například záhadnou kouli svištící nad obytnou oblastí na Blízkém východě a záběry černé koule vznášející se nad Tichým oceánem, která na okamžik zdánlivě mizí, než se znovu objeví. Píšou o tom zpravodajské weby BBC nebo CBS News.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa postupně postupně odtajňuje stovky příslušných dokumentů z archivu Ústřední zpravodajské služby (CIA), Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a samotného Pentagonu.
Nejnovější je z letoška
Nejnovější várka dokumentů o UFO obsahuje celkem 41 souborů: více než tucet videí, tři obrázky a desítku PDF dokumentů. Nejstarší dokument pochází z roku 1953 a nejnovější z letošního roku. Americké ministerstvo obrany nahrálo první tranši 161 souborů na své webové stránky 8. května, poté zveřejňovalo další složky. A slibuje další.
Z nejnověji zveřejněných dokumentů zaujme například videozáznam pořízený nad Ománským zálivem v roce 2021. Ukazuje tmavou kouli, která svými nepravidelnými pohyby na první pohled připomíná mouchu. V klasifikaci expertů jde o takzvaný neidentifikovaný anomální jev (UAP), a to o průměru přibližně 1,2 metru.
Tajemné koule
Další záběry pořízené americkou vojenskou senzorovou kamerou na nezveřejněném místě na Blízkém východě v roce 2025 ukazují kouli pohybující se v přímce nad něčím, co vypadá jako městská obytná oblast.
Na záběrech pořízených nad Tichým oceánem v roce 2019 se také objevuje černá koule, která poté zmizí ze záběru. Když se znovu objeví a viditelně se chvěje, pomalu se pohybuje zleva doprava.
V jednom odtajněném dokumentu FBI bývalý vojenský pilot popisuje, že v říjnu 2023 viděl světla na obloze během letu mezi Bostonem a Dublinem. Tvrdil, že mnoho dalších pilotů bylo svědky podobných událostí mezi půlnocí a 3. hodinou ranní. Bílá světla zpočátku svítila slabě, postupně se zesilovala, než zhasla. Některá světla zůstala nehybná, zatímco jiná se pohybovala v přímých liniích, někdy měníc směr, uvedl pilot. Od svého prvního spatření v roce 2023 viděl variace těchto světel nejméně desetkrát.
Jiný vojenský pilot vzpomíná na obrovský, podivný trojúhelník, který v roce 2002 zakrýval hvězdy nad Afghánistánem, k čemuž FBI vytvořil vizualizaci. „Vypadalo to, jako by nad hlavou letělo něco obrovského, od západu na východ, a mělo tvar rovnostranného trojúhelníku. Objekt se pohyboval tiše, konzistentní rychlostí a výškou, pravděpodobně 150 uzlů, bez viditelných světel,“ napsal agent, jemuž se pilot se zážitkem svěřil.
Veřejný zájem o mimozemský život se v posledních letech ve Spojených státech znovu zvýšil, píše BBC. V roce 2022 uspořádal Kongres svá první slyšení o UFO za pět desetiletí, zatímco armáda se zavázala ke zvýšení transparentnosti v této otázce.
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