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Zahraničí

Obří Messi vyděsil město. Mistra světa museli narychlo odstranit

Socha Lionela Messiho musela k zemi. Obří sochu fotbalisty v Kalkatě ohrožoval vítr a začala se nebezpečně kolébat

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

V indické Kalkatě musely úřady narychlo odstranit 21 metrů vysokou sochu Lionela Messiho. Monument, který slavný fotbalista odhalil loni v prosinci při své návštěvě Indie, se při silném větru začal nebezpečně kývat.

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Zlatě zbarvená socha ze sklolaminátu zobrazuje argentinskou hvězdu s trofejí pro mistry světa z roku 2022. Stála nad podchodem u rušné silnice a když se začala ve větru kolébat, vyvolalo to obavy místních obyvatel.

India Lionel Messi
Podle místních médií provedli inženýři z odboru veřejných prací inspekci sochy na základě stížností místních obyvatel.Foto: AP

Po kontrole inženýři označili stavbu za nestabilní a doporučili její rychlé odstranění před příchodem monzunové sezony. Dělníci proto monument pomocí hydraulických jeřábů opatrně snesli a převezli do dočasného skladu.

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Úřady nyní hledají pro sochu bezpečnější místo. Jednou z možností je její přemístění do místního Eco Parku.

2026 FIFA World Cup Previews
Lionel Messi slaví zisk titulu mistrů světa po vítězství Argentiny nad Francií ve finále světového šampionátu v roce 2022 v Kataru.Foto: REUTERS

Osmatřicetiletý Messi bude letos titul s Argentinou obhajovat, mistrovství světa se zúčastní už pošesté. Na šampionátu v Severní Americe nastoupí Argentinci ve skupině proti Alžírsku, Rakousku a Jordánsku.

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