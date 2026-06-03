Obří Messi vyděsil město. Mistra světa museli narychlo odstranit

Socha Lionela Messiho musela k zemi. Obří sochu fotbalisty v Kalkatě ohrožoval vítr a začala se nebezpečně kolébat
V indické Kalkatě musely úřady narychlo odstranit 21 metrů vysokou sochu Lionela Messiho. Monument, který slavný fotbalista odhalil loni v prosinci při své návštěvě Indie, se při silném větru začal nebezpečně kývat.
Zlatě zbarvená socha ze sklolaminátu zobrazuje argentinskou hvězdu s trofejí pro mistry světa z roku 2022. Stála nad podchodem u rušné silnice a když se začala ve větru kolébat, vyvolalo to obavy místních obyvatel.
Po kontrole inženýři označili stavbu za nestabilní a doporučili její rychlé odstranění před příchodem monzunové sezony. Dělníci proto monument pomocí hydraulických jeřábů opatrně snesli a převezli do dočasného skladu.
Úřady nyní hledají pro sochu bezpečnější místo. Jednou z možností je její přemístění do místního Eco Parku.
Osmatřicetiletý Messi bude letos titul s Argentinou obhajovat, mistrovství světa se zúčastní už pošesté. Na šampionátu v Severní Americe nastoupí Argentinci ve skupině proti Alžírsku, Rakousku a Jordánsku.