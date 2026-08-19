Obří belgický požár stále není uhašen. Překvapivě vadí déšť

Největší belgický požár v pohraniční oblasti Hautes Fagnes se dále nešíří směrem k Německu. Hasičům se podařilo oheň obklíčit, uvedly ve středu podle agentury AFP úřady. Proti požáru, který vypukl v pátek, není ale stále možné nasadit letecké prostředky. Situaci částečně komplikuje mírný déšť, který přispívá k rozvoji dýmu a snižování viditelnosti.
Požár zničil zhruba 3000 hektarů belgického národního parku Hautes Fagnes, který je známý pro svá rašeliniště a vřesoviště. Je to největší belgický požár za poslední století. Na místě zasahuje na 500 hasičů, kterým se v noci podařilo propojit dvě hlavní hasicí fronty.
Hasicí letadla a vrtulníky vyslané do Belgie z několika evropských zemí ale zatím musely zůstat na zemi kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Není jasné, kdy je bude možné nasadit. Situace je nadále složitá, uvedly ve středu úřady.
Belgii stejně jako velkou část Evropy letos v létě sužují opakující se vlny veder a sucha, která přispěla k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů. Teplota v některých částech Belgie minulý víkend vyšplhala na 37 stupňů.
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