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Zahraničí

Obří belgický požár stále není uhašen. Překvapivě vadí déšť

ČTK

Největší belgický požár v pohraniční oblasti Hautes Fagnes se dále nešíří směrem k Německu. Hasičům se podařilo oheň obklíčit, uvedly ve středu podle agentury AFP úřady. Proti požáru, který vypukl v pátek, není ale stále možné nasadit letecké prostředky. Situaci částečně komplikuje mírný déšť, který přispívá k rozvoji dýmu a snižování viditelnosti.

Na místě zasahuje na 500 hasičů, kterým se v noci podařilo propojit dvě hlavní hasicí fronty.
Na místě zasahuje na 500 hasičů, kterým se v noci podařilo propojit dvě hlavní hasicí fronty.Foto: REUTERS – Yves Herman
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Požár zničil zhruba 3000 hektarů belgického národního parku Hautes Fagnes, který je známý pro svá rašeliniště a vřesoviště. Je to největší belgický požár za poslední století. Na místě zasahuje na 500 hasičů, kterým se v noci podařilo propojit dvě hlavní hasicí fronty.

Hasicí letadla a vrtulníky vyslané do Belgie z několika evropských zemí ale zatím musely zůstat na zemi kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Není jasné, kdy je bude možné nasadit. Situace je nadále složitá, uvedly ve středu úřady.

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Belgii stejně jako velkou část Evropy letos v létě sužují opakující se vlny veder a sucha, která přispěla k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů. Teplota v některých částech Belgie minulý víkend vyšplhala na 37 stupňů.

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