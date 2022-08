Foto: V Rýnu je 30 centimetrů vody, jinde rekordní sucho na dně odkrylo dávné poklady

Většina podílových fondů letos stále prodělává, akciové fondy ztratily do konce července téměř 13 procent, dluhopisové fondy 12 procent a fondy peněžního trhu 3,4 procenta. Naopak komoditní fondy se zhodnotily o 60,5 procenta a realitní fondy o 3,6 procenta. Vyplývá to z aktuálního Broker Consulting Indexu podílových fondů za červenec,.

"Na trzích stále panuje nejistota, bouřlivou situaci na Ukrajině sice akciové trhy z části akceptovaly, ale opět se začíná mluvit o nárůstu nakažených ve spojení s covidem, což přináší určité riziko propuknutí další vlny tohoto onemocnění. Ekonomiku navíc stále ovlivňuje inflace a s ní spojené zvyšování úrokových sazeb, které tvrdě zasáhly dluhopisový trh," uvedl analytik Broker Consulting Martin Novák.

Od začátku roku výrazněji propadly dluhopisové fondy, a to o téměř 12 procent. Na úkor toho výrazně vzrostly výnosy do splatnosti, které přilákaly velké množství nových investorů, poptávající konzervativnější typ investice. Meziměsíčně dluhopisy zaznamenaly růst o 3,1 procenta a podle expertů mají dluhopisové fondy dobrý výhled do budoucna.