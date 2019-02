před 1 hodinou

Na kolumbijsko-venezuelské hranici se v sobotu shromáždily skupiny lidí, které svolala venezuelská opozice k masovým demonstracím. Chce tak dostat na svou stranu armádu a také zajistit, aby se do Venezuely dostala humanitární pomoc. Část lidí se pokusila přejít hranici do Kolumbie a venezuelští vojáci proti nim použili slzný plyn, aby jim v tom zabránili. Zároveň však podle televize TV Venezuela už tři venezuelští vojáci do Kolumbie přeběhli.