Obrazem: Tito lidé nemohou odejít z ulic. V Římě kvůli koronaviru strádají bezdomovci

Vedení NHL přistoupí s účinností od 1. dubna ke zkrácení mezd zaměstnancům v administrativě elitní severoamerické hokejové ligy o 25 procent. Podle informací agentury Bloomberg by se škrty měly dotknout pracovníků s příjmem přesahujícím 75.000 dolarů ročně. Opatření, které by mělo lize pomoci minimalizovat ekonomické ztráty způsobené pandemií koronaviru a nucenou pauzou, potvrdil komisionář NHL Bill Daly, blíže je ale komentovat odmítl.

NHL je přerušená od 12. března, do konce základní části v té době zbývaly zhruba tři týdny. Zástupci soutěže nyní zvažují možnosti, jak sezonu dokončit a odehrát i play off.

Hráčů a zaměstnanců klubů se škrty plánované vedením NHL netýkají. Jednotlivé týmy už ale zavádějí vlastní úsporná opatření. Vedení Montrealu dnes oznámilo, že k 30. březnu dočasně propustí 60 procent zaměstnanců. Zároveň ale vytvoří fond, z něhož se jim bude dál hradit pojištění a zhruba 80 procent platu po dobu osmi týdnů.

Snížení platů o 20 procent plánovala i společnost Harris Blitzer Sports and Entertainment, která vlastní hokejový klub New Jersey Devils a basketbalový tým Philadelphia 76ers z NBA, vedení ale nakonec změnilo názor. "Tohle je mimořádné období, jaké většina z nás nikdy nezažila, a obvyklá obchodní rozhodnutí momentálně nestačí. Zaměstnancům i fanouškům se omlouvám, že jsme to nepochopili," uvedl jeden z spolumajitelů Josh Harris.