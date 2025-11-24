Obrazem: V Etiopii vybuchl dlouho spící vulkán, sopečný popel se dostane až do Indie

Erupce sopky Hayli Gubbi v Afarsku si nevyžádala žádné oběti ani zraněné, ale vrstva popela pokryla sousední vesnici Afdera. Podle místních úřadů neexistují žádné záznamy o tom, že by sopka v minulosti byla aktivní.
Vulkanologové z amerického Smithsonova institutu uvedli, že sopka Hayli Gubbi neměla žádnou známou erupci během celého holocénu, který začal před asi 12 tisíci lety na konci poslední doby ledové.
Obyvatelé, kteří se živí převážně pastevectvím, se nyní bojí, že jim začne hynout dobytek, protože pastviny zasypal popel. Jeden z místních obyvatel Ahmed Abdela popsal hlasitý zvuk, po němž následovala tlaková vlna. "Jako by někde vybuchla bomba, a pak se zvedl kouř a popel," řekl agentuře AP.
Ve vesnici u pouště Danakil, která patří mezi turistické atrakce, uvízl kvůli sopečnému popelu neupřesněný počet turistů a jejich průvodců, dodal Abdela.
Sopka Hayli Gubbi s výškou asi 500 metrů leží v Afarsku zhruba 800 kilometrů severovýchodně od Addis Abeby u hranic s Eritreou. Erupce trvala několik hodin, informovala agentura AFP. Vulkán se nachází v oblasti Velké příkopové propadliny; zóně intenzivní geologické aktivity, kde se setkávají dvě tektonické zemské desky.