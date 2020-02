Foto: ČTK

V neděli uplynulo 75 let ode dne, kdy Američané spustili bombardování japonského ostrova Iwodžima. O tři dny později se na jeho plážích vylodili první členové námořní pěchoty. Bitva, která měla být z pohledu Washingtonu snadná, se změnila v krvavé boje trvající až do konce března. Japonci měli zakázáno se vzdát a proti několikanásobné přesile bojovali až do poslední chvíle.