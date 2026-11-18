Americký prezident Donald Trump dorazil do jihočínského Šen-čenu, kde se zúčastní dvoudenního summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Na letišti ho přivítal jeho čínský hostitel Si Ťin-pching, který tak opětoval gesto, které šéf Bílého domu učinil při zářijové návštěvě čínského prezidenta ve Spojených státech.
Podle televizních záběrů se státníci objali a zazněla americká hymna. Oba prezidenti se ve čtvrtek společně zúčastní schůzky s ruským protějškem Vladimirem Putinem.
Čínský prezident Si Ťin-pching nicméně již ve středu - tedy před čtvrtečním oficiálním setkáním - přivítal na slavnostní recepci na summitu APEC oba své protějšky: amerického prezident Donalda Trumpa i šéfa Kremlu Vladimíra Putina.
"Očekávám, že trojstranné jednání mezi vůdci Ruska, Číny a Ameriky, které je naplánováno na okraji summitu, bude velmi užitečné," uvedl Putin v projevu na vrcholném setkání APEC. Trump s čínským a ruským prezidentem chce hovořit mimo jiné o válce na Ukrajině nebo o omezení jaderných zbraní, napsala AP.
Čínský prezident Si Ťin-pching již přivítal na slavnostní recepci na summitu APEC oba své protějšky: amerického prezident Donalda Trumpa i šéfa Kremlu Vladimíra Putina.
APEC má 21 členů, jsou mezi nimi mimo jiné Čína, Spojené státy, Austrálie, několik latinskoamerických států, Japonsko, Kanada či Indonésie. V organizaci působí také Tchaj-wan, který má napjaté vztahy s Pekingem, jenž ostrov považuje za svou odštěpeneckou provincii.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Promění se Rudolfinum v taneční klub? „Chci to místo správně využít,“ vzkazuje Cooper
Letošní ročník přehlídky Prague Sounds se rychle blíží ke svému závěru. Ovšem téměř na konec, na sobotu 21. listopadu, si ve svém programu připravil absolutní elektronický špek. Z Velké Británie do Prahy přijede DJ a producent Max Cooper, jehož aktuální kompilace vydaná londýnským klubem Fabric přemalovala letošní mozaiku taneční hudby.
Hlavními hvězdami festivalu Glastonbury budou Harry Styles nebo Cher
Britský hudební festival Glastonbury v roce 2027 uvede britské zpěváky Harryho Stylese a Sama Fendera, americkou zpěvačku Billie Eilish nebo legendu pop music Cher. Ve středu o tom informovali pořadatelé festivalu, který se příští rok vrátí po dvouleté pauze.
Vánoční stánky v Brně zachvátil požár, policie část náměstí uzavřela
Na náměstí Svobody v Brně dopoledne hořely tři stánky určené pro vánoční trhy, prostřední shořel. Škoda je předběžně půl milionu korun, příčinou požáru byla zřejmě technická závada. Řekl to mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Policie část náměstí asi na hodinu uzavřela, po jedné straně byl ale prostor průchozí, a to v centrální části kolem pasáže do Veselé ulice. Objízdnou trasou jezdily i tramvaje.
Zdražíme MHD a parkování, vzkazuje pražská koalice. Řekla, kolik má stát roční kupon
Pražská koalice plánuje zdražení městské hromadné dopravy a parkování či zklidnění dopravy v centru. Po představení členů budoucí rady to ve středu řekl nominant na post náměstka pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Hlavními investičními prioritami jsou výstavba nových tramvajových tratí, dostavba metra D a zahájení stavby Hloubětínského tunelu a první etapy dostavby městského okruhu.