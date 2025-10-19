Obrazem: Samovládce nechceme. Barevný protest proti Trumpovi zaplnil americké ulice

Zahraničí

Sobotní demonstrace byla pojatá zejména jako obrana demokracie proti diktátorským manýrům.
Masová shromáždění zaplnila v sobotu ulice či parky New Yorku, Los Angeles, Chicaga, Bostonu, Atlanty a dalších velkých amerických měst.
Jejím symbolem se staly barevné kostýmy.
Velká část demonstrantů protestovala také proti zátahům protiimigrační policie ICE. Zobrazit 25 fotografií
před 1 hodinou
Masová shromáždění proti prezidentu Donaldu Trumpovi zaplnila v sobotu ulice či parky New Yorku, Los Angeles, Chicaga, Bostonu, Atlanty a dalších velkých amerických měst.

Demonstranti se již potřetí od Trumpova lednového návratu do Bílého domu sešli pod heslem No Kings (Žádní králové) a dávali hlasitě najevo, že jeho způsob vlády považují za posun od demokracie k autoritářství, napsala agentura AP.

V zástupech Trumpových odpůrců byly vidět transparenty jako "Nic není patriotičtější než protestovat" nebo "Vzdorujte fašismu". Trumpovi republikáni označují protestní akce za shromáždění lidí nenávidících Ameriku, atmosféra řady akcí však podle AP připomínala spíše pouliční party - v davu hrály kapely, mnoho lidí přišlo v kostýmech, zvláště se ujaly ty žabí, které se staly symbolem protitrumpovských protestů v Portlandu.

Vedle velkých shromáždění ve zmíněných velkoměstech se lidé sešli i v desítkách dalších měst, protestovali například před sídly zákonodárných sborů v republikány ovládaných státech. Celkem bylo naplánováno na 2600 shromáždění ve větších i menších městech.

"Bojoval jsem za svobodu a proti takovémuto extremismu v zahraničí," řekl AP na shromáždění ve Washingtonu veterán války v Iráku a bývalý pracovník CIA Shawn Howard. Trump podle něho způsobuje erozi demokracie a postupuje neamericky, například zatýkáním imigrantů bez zákonného procesu či rozmísťováním Národní gardy.

Demonstrace se odehrávají na pozadí platební neschopnosti americké vlády, takzvaného shutdownu. Ten nejenže zastavil federální programy a služby, ale také vystavuje zkoušce samotnou rovnováhu moci v USA - agresivní exekutiva se střetává s Kongresem a soudy způsoby, které podle organizátorů představují přechod k autoritářství v USA, uvedla AP.

I oba dřívější letošní protesty - proti škrtům Elona Muska na jaře a proti Trumpově vojenské přehlídce v červnu - přilákaly davy, nyní však organizátoři tvrdí, že vzniká jednotnější hnutí v opozici proti Trumpovi. Na sobotních akcích očekávali až 2,5 milionu lidí po celé zemi, konkrétní odhady účasti zatím nejsou k dispozici. Do akcí se zapojují i přední demokraté, jako jejich lídr v Senátu Chuck Schumer či nezávislý senátor Bernie Sanders, kteří protesty vnímají jako protiváhu Trumpových kroků, které podle nich omezují svobodu projevu.

Sám Trump na adresu protestů v pátek televizi Fox News řekl, že není král. Republikánští politici se snaží vykreslit účastníky protestů jako extremisty či komunisty a zároveň jako hlavní viníky vládního shutdownu, který nyní trvá již 18 dní. Tvrdí, že demokraté v čele se Schumerem odpírají vládě přístup k financím, aby uspokojili požadavky levicového křídla strany.

