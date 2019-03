+16 fotografií

Novozélanďané se probudili do nejsmutnějšího dne ve své novodobé historii. Po pátečním dni, v němž kvůli teroristickému útoku na dvě mešity zemřelo téměř 50 lidí a další desítky byly zraněny, musí rodiny obětí své blízké pohřbít. Bagry vyhloubily první hroby, policisté hlídají okolí mešit a obyvatelé čtyřsettisícového města Christchurch se snaží pochopit, co se to stalo. Foto: Reuters