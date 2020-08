Obrazy katastrofy: Kalifornii ničí požáry, jaké nepamatuje. Z domu zbyl jen komín

Požáry, které letos zasáhly americkou Kalifornii, jsou podle místních jedny z nejhorších, které kdy region postihly. Sedm lidí zemřelo, další statisíce musely opustit své domovy a shořely i dva tisíce let staré stromy. Podívejte se, co ohně v Kalifornii způsobily a co za nimi stojí.