Český Malín hořel před pětasedmdesáti lety (13. 7. 1943) týden. Lidé byli nahnáni do stodol a zaživa upáleni. Zachránilo se jen několik osob, které nebyly přítomny anebo musely hnát uloupený dobytek a odvážet nakradený majetek. Zavražděno bylo 104 mužů, 161 žen a 105 dětí do 14 let, dále 26 Poláků a 4 Češi, kteří v obci pobývali dočasně. Popelem lehlo 68 domů a 223 stodol. Záminkou řádění nacistů bylo jejich údajné tvrzení, že šlo o omyl v odvetě za napadení banderovců. "Pravdu už nezjistíme. Němci byli pověstní důkladností. Omylu nevěřím," říká historik Jaroslav Vaculík.