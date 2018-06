před 58 minutami

Je to přesně sedmdesát let od okamžiku, kdy Sovětský svaz rozkázal uzavřít veškeré pozemní cesty do Západního Berlína a zahájil jeho blokádu. Záhy ale americký generál Lucius D. Clay přišel s myšlenkou leteckého mostu, díky kterému američtí, britští a francouzští piloti mohli obyvatele Západního Berlína pravidelně zásobovat. Sovětský svaz blokádu po jedenácti měsících vzdal. Podívejte se na historické fotografie k blokádě.