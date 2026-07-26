Obraz luxusního ráje se rozplynul. Dubaj zoufale rozdává peníze, aby přitáhla turisty

Dubaj se snaží přilákat zpět turisty, kteří městu chybí kvůli přetrvávajícímu napětí na Blízkém východě. Novou iniciativou chce motivovat své obyvatele, aby do města pozvali přátele a příbuzné, přičemž za každého návštěvníka mohou získat štědré benefity. Přetrvávající konflikt se výrazně promítl také do zájmu Čechů o cesty do Dubaje, potvrdily pro Aktuálně.cz české cestovní kanceláře.
Dubajské ministerstvo hospodářství a cestovního ruchu tento týden představilo iniciativu A Dubai Invite. Rezidenti emirátu, kteří pozvou své blízké na návštěvu mezi 20. červencem a 31. říjnem, v jejím rámci mohou získat výhody v hodnotě přesahující tři tisíce dirhamů (přibližně 17 tisíc korun). Výhody zahrnují například ubytování v hotelech, gastronomické zážitky nebo vstupenky na turistické atrakce.
„Dubajské ministerstvo hospodářství a cestovního ruchu vyzývá obyvatele, aby se stali ambasadory města tím, že přivítají své blízké v Dubaji,“ uvedla mediální kancelář emirátu na síti X.
Okázalou metropoli s 3,5 milionu obyvatel v Perském zálivu loni navštívilo téměř 19,5 milionu zahraničních turistů a i přes pověst Blízkého východu jako nestabilního regionu bylo město dlouhodobě považováno za bezpečné útočiště i oblíbenou destinací movité klientely z celého světa.
Tento obraz však letos v únoru narušila válka mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Spojené arabské emiráty se totiž staly terčem odvetných íránských raketových a dronových útoků. V samotné Dubaji zasáhly střely hned několik budov, včetně ikonického umělého ostrova ve tvaru palmy nebo hotelu Burdž al-Arab.
Zájem Čechů trvá, prodej zájezdů však stojí
Dopady konfliktu pociťují i české cestovní kanceláře. Únorová eskalace bojů zasáhla samotný závěr zimní sezony, kdy do Spojených arabských emirátů tradičně míří nejvíce českých turistů.
„Všechny lety jsme tehdy zastavili a postarali se o bezpečný návrat našich klientů zpět do Česka. Ti, kteří se do regionu teprve chystali, většinou změnili destinaci. Největší část z nich zamířila do Egypta, další na Kapverdy,“ uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí CK Blue Style Simona Fischerová.
Dodala, že cestovní kancelář od začátku konfliktu zájezdy do Spojených arabských emirátů nenabízí, přesto o destinaci zájem přetrvává. „Jde o velmi oblíbenou destinaci, kam každý rok zamířily desetitisíce klientů z Česka. Stále máme dotazy, kdy prodej na další sezonu zahájíme.“
Propad o 90 procent
Výrazný propad hlásí Čedok. Podle cestovní kanceláře je poptávka po cestách do Spojených arabských emirátů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku přibližně o 90 procent nižší. Společnost proto nechává zájezdy a lety do destinací na Blízkém východě pozastavené minimálně do konce letních prázdnin.
„Klienti jsou kvůli přetrvávající nejistotě a pokračujícímu napětí v regionu při plánování cest velmi opatrní. Přesto evidujeme zájem ze strany některých klientů, kteří by do Spojených arabských emirátů rádi vycestovali,“ uvedla mluvčí Čedoku Tereza Plundrová. Připomněla, že Dubaj dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější destinace českých turistů a zájem o ni v posledních letech rostl.
Přestože nejnovější vlna útoků Spojené arabské emiráty nezasáhla, turisté se do Dubaje vracejí jen pozvolna. Tamní hotely se proto nadále opírají především o domácí klientelu. Letní měsíce navíc tradičně patří k nejslabším obdobím sezony, protože teploty v pouštním městě běžně dosahují až 50 stupňů Celsia.
Nálety na Blízkém východě - v Dubaji, Kataru, Teheránu a Libanonu
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