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Zahraničí

Obrat v evropské politice vůči Číně den před jednáním eurokomisaře v Pekingu

ČTK
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Europoslanci podpořili důraznější politiku Evropské unie vůči Číně. Kombinovat by podle nich měla dialog s větší ochranou evropských zájmů. Evropský parlament o zprávě obsahující doporučení pro ostatní unijní instituce hlasoval ve středu, den před jednáním komisaře pro obchod Maroše Šefčoviče v Pekingu.

Evropský parlament - ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Reuters
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Zástupce unijní exekutivy se tam ve čtvrtek setká s čínským ministrem obchodu Wangem Wen-tchaem.

Europoslanci ve zprávě uvádějí, že EU má zájem posilovat multilaterální uspořádání světa. Zdůrazňují význam dialogu s Čínou o globálních výzvách, míru a bezpečnosti, klimatu a lidských právech.

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Zároveň ale konstatují, že vztahy mezi EU a Čínou se dostaly do kritického bodu kvůli nekalým čínským hospodářským praktikám a postoji Pekingu k ruské válce proti Ukrajině.

Doporučení ostatním unijním institucím bylo schváleno poměrem 454 hlasů pro, 86 proti a 110 se zdrželo.

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„Dnešní většina znamená obrat v evropské politice vůči Číně. Spolu s francouzsko-německou iniciativou z tohoto týdne se formuje široká shoda v EU na potřebě vyváženějšího hospodářského vztahu s Čínou,“ uvedla zpravodajka pro zprávu, belgická europoslankyně Hilde Vautmansová z liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe).

„Doufám, že komisař Šefčovič zítra odveze do Pekingu tento jednotný evropský ekonomický vzkaz. Tato zpráva však jde ještě dál: chceme s Čínou spolupracovat tam, kde je to možné, a zároveň pevně hájit naši bezpečnost a naše hodnoty,“ dodala s tím, že dokud budou přetrvávat zásadní rozdíly, bude součástí vztahů mezi EU a Čínou také systémová rivalita.

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Podle řady europoslanců ale nestačí řešit pouze čínské nadměrné výrobní kapacity. Evropská komise by se měla zabývat také zhoršující se situací v oblasti lidských práv v Číně, rostoucím napětím v Tchajwanském průlivu a rolí Pekingu ve válce na Ukrajině.

„Musíme uznat, že Čína se chová způsobem, který ohrožuje naše zájmy. A nejde jen o obchod, ale také o bezpečnost a obranu,“ citoval server Politico španělského europoslance Nicoláse Pascuala de la Parte z nejsilnější frakce, Evropské lidové strany (EPP).

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„Situace v oblasti lidských práv se nezlepšila, ale v posledních letech jednoduše zmizela z naší agendy,“ dodal během úterní večerní debaty.

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