Grafika: Způsobil Tunguzskou událost meteorit, nebo UFO? Vše o největší záhadě 20. století

Na konci června roku 1908 došlo uprostřed Sibiře v Tunguzské oblasti k mimořádně silnému výbuchu. Země se otřásla tak mohutně, že na ploše větší než Londýn popadaly stromy. Do vzdálenosti 100 kilometrů lidé slyšeli hřmění, v 70 kilometrů vzdáleném městě Vanavara vypadaly okenní tabule. V sobotu 30. června uplyne od katastrofické události přesně 110 let, přesto stále zůstává obestřena záhadou. Nikdo dodnes neví, co vlastně uprostřed takřka neobydlené ruské tajgy mohlo způsobit tak mohutnou explozi.

V zemi nezůstal žádný kráter, ale očití svědci mluvili o ohnivé žluté kouli na obloze, kterou spatřili noc předtím. Otřesy půdy zaznamenaly seizmologické stanice po celém světě. Lesní požár, který po výbuchu vypukl, byl vidět i ze vzdálenosti mnoha set kilometrů. Do ovzduší se dostalo tolik popela, že v oblasti údajně padal černý déšť. Po stovkách sobů, kteří tajgu ve stádech obývají, zbyly jen ohořelé mršiny. Lidé žijící v okolí utrpěli popáleniny, které se dlouho hojily. Až ve střední Evropě se ještě několik nocí poté dala spatřit podivná záře na obloze.

Jeden svědek údajně vypověděl, že v onen den brzy ráno „se obloha rozdělila v půli a vysoko nad lesem se její severní část celá pokryla ohněm“, píše BBC. „V okamžiku se ozval třesk a mohutná rána, kterou následoval hluk připomínající střelbu nebo kamení padající z nebe.“

Exploze to byla opravdu nevídaná. Podle vědců například z americké NASA byla 185krát silnější než výbuch atomové bomby v Hirošimě za druhé světové války.

To, co se před 110 lety na Sibiři v neobydlené oblasti tajgy u řeky Podkamenná Tunguska stalo, se označuje za tunguzskou událost, katastrofu, záhadu nebo také tunguzský meteorit. Jaké jsou hlavní teorie, které katastrofu v Rusku vysvětlují?