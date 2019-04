Obliba Ficova Směru klesá, prezidentské volby zamíchaly popularitou slovenských stran

Po prezidentských volbách na Slovensku klesla na historické minimum popularita nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, Směr-SD ale nadále zůstává nejoblíbenější stranou v zemi. Na druhé místo v žebříčku se vyšvihla dvoučlenná koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko a Spolu, která v kampani před přímými volbami hlavy státu podporovala pozdější vítězku Zuzanu Čaputovou. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury AKO.

Podpora Směru-SD klesla na 19,7 procenta z 22,4 procenta v únoru. Podle agentury AKO přitom podpora Směru-SD dosud nikdy nespadla pod hranici 20 procent. Sociální demokraté podporovali v prezidentské kampani místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče, který v sobotním rozhodujícím kole voleb hlavy státu neuspěl proti Čaputové.

Na druhé místo v žebříčku popularity stran se dostala koalice Progresivní Slovensko a Spolu, kterou by nyní volilo 14,4 procenta rozhodnutých voličů. V únoru to bylo jen 7,5 procenta.

Budoucí slovenská prezidentka Čaputová byla místopředsedkyní Progresivního Slovenska, funkce ve straně se vzdala před druhým koleb voleb hlavy státu.

Podle sondáže, kterou agentura uskutečnila v pondělí a během úterý, by se do slovenské sněmovny dostalo až devět stran či koalic. Kromě Směru-SD klesla popularita také dalším dvěma vládním stranám. I průzkum AKO potvrdil, že tříčlenná vládní koalice by již neměla potřebnou většinu v parlamentu. V sondáži si pohoršila kromě jiných také nejsilnější opoziční strana Svoboda a solidarita.