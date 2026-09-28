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Obletí šestkrát Zemi a vypustí satelity. Muskův Starship je už na orbitu

ČTK
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Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž bylo nejisté, zda se jí to povede, napsala agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti. Loď vypustila na oběžnou dráhu satelity služby Starlink.

The SpaceX Starship and Super Heavy v3 Booster lift off on its 14h test flight
Systém SpaceX Starship a nosná raketa Super Heavy v3 startují ke svému 14. zkušebnímu letu ze startovního komplexu společnosti SpaceX ve Starbase v Texasu (USA)Foto: REUTERS – Steve Nesius
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„Starship provádí zážeh pro navedení na oběžnou dráhu a vstupuje poprvé na oběžnou dráhu kolem Země,“ uvedla na sociálních sítích společnost SpaceX. Později firma uvedla, že se podařilo vypustit všech 26 satelitů nového typu V3.

Po startu lodi nastalo několik minut nejistoty, když se jeden z motorů vypnul příliš brzy, napsala agentura AP. Podle techniků firmy SpaceX se však ukázalo, že motor není zcela nezbytný pro pokračování letu a vedoucí se tak rozhodli pokračovat se vstupem na oběžnou dráhu.

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Loď má obletět Zemi šestkrát a její let na oběžné dráze má trvat zhruba deset hodin. Loď pak má dopadnout do oceánu. První stupeň rakety SpaceX dopadl podle plánu do Mexického zálivu.

Pro Starship se jedná o 14. start do vesmíru. Podle agentury AP provozovatel lodi, společnost SpaceX založená miliardářem Elonem Muskem, velmi usiluje o certifikaci lodě pro lety na oběžnou dráhu, což je jeden z kroků, které je nutné podniknout před možnými lety na Měsíc či Mars.

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